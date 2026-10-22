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Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Ρίτσαρντς ενόψει Ατρομήτου

Ανεβάζει ρυθμούς ο Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος εξακολουθεί να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Άρης: Ανεβάζει ρυθμούς ο Ρίτσαρντς ενόψει Ατρομήτου
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Ο Άρης προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θέλοντας να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του μετά τη διακοπή. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς παρουσιάζει βελτίωση και ανεβάζει σταδιακά την ένταση των προπονήσεών του, παραμένοντας, ωστόσο, σε ατομικό πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Στις προπονητικές εγκαταστάσεις προπονήθηκαν το πρωί ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Πέμπτης περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι υψηλής έντασης (μετάβασης-διατήρησης της μπάλας), ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Ο Ομάρ Ρίτσαρντς, που ξεκίνησε να ανεβάζει ρυθμό, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που θα γίνει το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Ατρόμητο (25/10, 19:30), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

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