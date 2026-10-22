Μπάγερν: Ρήξη οπίσθιου μηριαίου για τον Λουίς Ντίας

Μπάγερν και Άρσεναλ προσέφεραν πλούσιο θέαμα στην αναμέτρησή τους για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με σκορ 2-2.

Ωστόσο, η αναμέτρηση άφησε ένα σημαντικό πρόβλημα στους Βαυαρούς, καθώς ο Λουίς Ντίας αποχώρησε με τραυματισμό, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο της γερμανικής ομάδας.

Την Πέμπτη (22/10), η Μπάγερν ενημέρωσε επίσημα πως οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο του Κολομβιανού εξτρέμ.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, με τον σύλλογο να μην προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.