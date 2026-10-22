· Παρτιζάν

Συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς η Παρτίζαν

Στην απόκτηση του Ρόμπερτ Φρανκς προχωρά η Παρτίζαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport.

Συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς η Παρτίζαν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρτίζαν συνεχίζει τις κινήσεις της για την ενίσχυση του ρόστερ της, με τον Ρόμπερτ Φρανκς να αποτελεί το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, το οποίο επικαλείται το BasketNews.

Ο Αμερικανός φόργουορντ φέρεται να έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο του Βελιγραδίου και αναμένεται να ταξιδέψει στη σερβική πρωτεύουσα έως το τέλος της εβδομάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την απόκτηση του γκαρντ Αντόνιο Ριβς, με την Παρτίζαν να συνεχίζει την προσπάθεια διαμόρφωσης του έμψυχου δυναμικού της ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Φρανκς αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με τη φανέλα της Ibaraki, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 53 αναμετρήσεις. Παράλληλα, είχε ποσοστό ευστοχίας 49,1% στα σουτ εντός πεδιάς και 40% στα τρίποντα.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε από τη G League, καθώς δεν επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2019, παρά την τετραετή παρουσία του στο Washington State.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:37 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δείξαμε πως έχουμε χαρακτήρα»

23:37 EUROLEAGUE

Αρμάνι - Μπαρτσελόνα 81-89: Επιστροφή στις νίκες για τους Καταλανούς

23:30 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας, σημασία έχει η νίκη»

23:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 85-79: Σιλβέν κερνούσε, Ματίας… έπινε

23:15 EUROLEAGUE

Μακάμπι - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113: Σπουδαίο διπλό της «Βασίλισσας» με πρωταγωνιστή τον Καμπάτσο

23:00 STORIES

Match Mode Live: Με Τσαντάκη, Μπασινά, Γιάννη Αμανατίδη και Telekom Center

22:55 EUROLEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι 91-107: «Παρέλαση» στη Βαυαρία

22:46 EUROPA LEAGUE

Λίλο: «Κρατάμε το πάθος που είχαμε, κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί»

22:36 EUROLEAGUE

Εφές - Μπεσίκτας 89-80: Πέιν και Μάλκολμ υπέγραψαν τη νίκη

22:17 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών

22:17 EUROLEAGUE

Euroleague: Επεισόδια πριν το ντέρμπι της Σερβίας

22:16 EUROLEAGUE

Συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς η Παρτίζαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας