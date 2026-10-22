Συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς η Παρτίζαν

Η Παρτίζαν συνεχίζει τις κινήσεις της για την ενίσχυση του ρόστερ της, με τον Ρόμπερτ Φρανκς να αποτελεί το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, το οποίο επικαλείται το BasketNews.

Ο Αμερικανός φόργουορντ φέρεται να έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο του Βελιγραδίου και αναμένεται να ταξιδέψει στη σερβική πρωτεύουσα έως το τέλος της εβδομάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την απόκτηση του γκαρντ Αντόνιο Ριβς, με την Παρτίζαν να συνεχίζει την προσπάθεια διαμόρφωσης του έμψυχου δυναμικού της ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26, ο Φρανκς αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με τη φανέλα της Ibaraki, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 17,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 53 αναμετρήσεις. Παράλληλα, είχε ποσοστό ευστοχίας 49,1% στα σουτ εντός πεδιάς και 40% στα τρίποντα.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε από τη G League, καθώς δεν επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2019, παρά την τετραετή παρουσία του στο Washington State.