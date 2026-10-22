ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2: Η γερμανική ομάδα ήταν σε άλλο επίπεδο

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να κοιτάξει στα μάτια τη Λεβερκούζεν, έβγαλε ανταγωνιστικό πρόσωπο σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης και δημιούργησε τις δικές του ευκαιρίες, όμως η ποιότητα των Γερμανών έκανε τη διαφορά. Δύο γκολ του Χόφμαν μέσα σε διάστημα τριών λεπτών στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά για να χαρίσουν στις «ασπιρίνες» τη νίκη με 2-0 στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μπήκε στο παιχνίδι με διάθεση να διεκδικήσει ό,τι της αναλογούσε, χωρίς να περιοριστεί αποκλειστικά σε παθητικό ρόλο. Ο Νους ήταν από τους πιο δραστήριους ποδοσφαιριστές των Κρητικών, ενώ ο Λίλο πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, κρατώντας τον ΟΦΗ στο παιχνίδι για μεγάλο μέρος του πρώτου ημιχρόνου.

Ωστόσο, απέναντι σε μια ομάδα της δυναμικότητας της Λεβερκούζεν, οι λεπτομέρειες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές. Ο Χόφμαν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και με δύο γκολ στο 34' και στο 37' έδωσε σαφές προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει, ανέβασε τις γραμμές του και αναζήτησε το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Οι αλλαγές του Κόντη έδωσαν περισσότερη επιθετική διάθεση στους γηπεδούχους, όμως η γερμανική ομάδα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά της και δεν επέτρεψε στους Κρητικούς να επιστρέψουν στο ματς.

Γκολ: 34’, 38’ Χόφμαν.

Κίτρινες: 25’ Γκαρσία, 79’ Κουάνσα, 87' Γκονζάλεθ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (83 Γκονζάλεθ), Πούγγουρας, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (72’ Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (72’ Θεοδοσουλάκης), Νους (83' Σιτμαλίδης), Κόντρο (61’ Φούντας).

Λεβερκούζεν (Κάρλες Μαρτίνεθ): Μπλάσβιτς, Βάσκεθ (74’ Ταπσόμπα), Μπαντέ, Κουάνσα, Μεντίνα (63’ Γκουτιέρες), Εζέκιελ Φερνάντες, Αλέις Γκαρσία, Αφόνσο Μορέιρα, Τίλμαν (74’ Ντιαμπί), Χόφμαν (63’ Μάζα), Σικ (63’ Τέγια).