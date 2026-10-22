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Λίλο: «Κρατάμε το πάθος που είχαμε, κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί»

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ, Κλίντμαν Λίλο, στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές των Κρητικών απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Λίλο: «Κρατάμε το πάθος που είχαμε, κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί»
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Ο Κλίντμαν Λίλο αναγνώρισε τη δυναμικότητα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, υπογραμμίζοντας πως ο ΟΦΗ ήθελε να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Λίλο:

Για το παιχνίδι:

«Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να πάρουμε κάτι καλύτερο. Προσπαθήσαμε, αλλά χάσαμε. Συνεχίζουμε».

Για το τι κρατάει ο ΟΦΗ από την εμφάνιση:

«Κρατάμε το πάθος που είχαμε. Κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να επιστρέψουμε στα θετικά αποτελέσματα».

Για τη συμμετοχή του 18χρονου Σιτμαλίδη:

«Ο ΟΦΗ μεγαλώνει, όπως και οι ακαδημίες του. Είναι μια ομάδα που δίνει ευκαιρίες σε νέους παίκτες, ώστε να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να δείξουν ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα».

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