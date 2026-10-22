· Ερυθρός Αστέρας · Παρτιζάν

Euroleague: Επεισόδια πριν το ντέρμπι της Σερβίας

Οπαδοί της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα ήρθαν στα χέρια πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, με την αστυνομία να επεμβαίνει. 

Euroleague: Επεισόδια πριν το ντέρμπι της Σερβίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ντέρμπι του Βελιγραδίου, ήταν αυτό που δέσποζε στο πρόγραμμα της EuroLeague. Η Παρτιζάν φιλοξένησε τον Ερυθρό Αστέρα και όπως συνηθίζεται, υπήρξαν και οπαδοί των φιλοξενούμενων. Με μερίδα υποστηρικτών των δύο ομάδων, να έχει άλλα στο μυαλό της και όχι το μπάσκετ.

Πριν το τζάμπολ οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια. Χρησιμοποιώντας και κιγκλιδώματα αλλά και πυρσούς, μέχρι να επέμβει δυναμικά η αστυνομία.

Δείτε τα επεισόδια:

COMMENTS
LATEST NEWS
23:37 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Δείξαμε πως έχουμε χαρακτήρα»

23:37 EUROLEAGUE

Αρμάνι - Μπαρτσελόνα 81-89: Επιστροφή στις νίκες για τους Καταλανούς

23:30 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας, σημασία έχει η νίκη»

23:15 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 85-79: Σιλβέν κερνούσε, Ματίας… έπινε

23:15 EUROLEAGUE

Μακάμπι - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113: Σπουδαίο διπλό της «Βασίλισσας» με πρωταγωνιστή τον Καμπάτσο

23:00 STORIES

Match Mode Live: Με Τσαντάκη, Μπασινά, Γιάννη Αμανατίδη και Telekom Center

22:55 EUROLEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι 91-107: «Παρέλαση» στη Βαυαρία

22:46 EUROPA LEAGUE

Λίλο: «Κρατάμε το πάθος που είχαμε, κάναμε τη Λεβερκούζεν να δυσκολευτεί»

22:36 EUROLEAGUE

Εφές - Μπεσίκτας 89-80: Πέιν και Μάλκολμ υπέγραψαν τη νίκη

22:17 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: Τα highlights από την ήττα των Κρητικών

22:17 EUROLEAGUE

Euroleague: Επεισόδια πριν το ντέρμπι της Σερβίας

22:16 EUROLEAGUE

Συμφώνησε με τον Ρόμπερτ Φρανκς η Παρτίζαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας