Euroleague: Επεισόδια πριν το ντέρμπι της Σερβίας

Το ντέρμπι του Βελιγραδίου, ήταν αυτό που δέσποζε στο πρόγραμμα της EuroLeague. Η Παρτιζάν φιλοξένησε τον Ερυθρό Αστέρα και όπως συνηθίζεται, υπήρξαν και οπαδοί των φιλοξενούμενων. Με μερίδα υποστηρικτών των δύο ομάδων, να έχει άλλα στο μυαλό της και όχι το μπάσκετ.

Πριν το τζάμπολ οπαδοί των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια. Χρησιμοποιώντας και κιγκλιδώματα αλλά και πυρσούς, μέχρι να επέμβει δυναμικά η αστυνομία.

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