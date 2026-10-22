Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Αλγουαθίλ κόντρα στη Σπάρτα Πράγας

To 3X3 στη League Phase του Europa League, ψάχνει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας. Οι «ερυθρόλευκοι» που βρίσκονται σε νικηφόρο σερί, θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της συνέχειας στη διοργάνωση και αν είναι δυνατόν και της πρώτης 8άδας.

Ο Αλγκουαθίλ θα αρχίσει το ματς με τον Ορτέγκα κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα οι Σάλιακας, Μπρούνο στα άκρα, με τους Πιρόλα και Ρέτσο στόπερ.

Φρόιλερ και Έσε στον άξονα των χαφ, με τον Τσικίνιο σε πιο ελεύθερο ρόλο. Μάρτινς και Ζότα Σίλβα στα «φτερά», με τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: