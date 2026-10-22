CONFERENCE LEAGUE · Καϊράτ · Παναθηναϊκός Καϊράτ - Παναθηναϊκός: O Μπεκμπολάτ μειώνει σε 5-1 (Video) ONSPORTS TEAM 22 Οκτωβρίου 2026, 19:30 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ O Μπεκμπολάτ πέτυχε το μοναδικό τέρμα της Καϊράτ απέναντι στον Παναθηναϊκό και μείωσε σε 5-1. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Παναθηναϊκός Καϊράτ - Παναθηναϊκός Καϊράτ Γκολ Βίντεο Europa Conference League COMMENTS LATEST NEWS 20:42 EUROPA LEAGUE ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: Ο Λίλο «λύγισε» μετά από επέμβαση σε σουτ του Μορέιρα και 1-0 με τον Χόφμαν (Vid) 20:14 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Με δύο σημαντικές απουσίες και ενδεκάδα οι Βάσκοι 20:03 EUROLEAGUE Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια: Χωρίς Σλούκα η 12άδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς - Ο λόγος της απουσίας 19:57 CONFERENCE LEAGUE Νίστρουπ: «Δεν ήταν καν στο Top 5 των εμφανίσεών μας - Έχουμε καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις» 19:54 CONFERENCE LEAGUE Καϊράτ - Παναθηναϊκός: Τα highlights της «πεντάρας» στο Αλμάτι (vid) 19:48 CONFERENCE LEAGUE Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς έπιασε τον Μίκαελ Ίσακ στην κορυφή των σκόρερ στο Conference League 19:47 ΜΠΑΣΚΕΤ Λιόλιος Gate: Στο σπίτι της Τσαρούχα βρέθηκαν οι φανέλες του Ολυμπιακού 19:44 EUROPA LEAGUE LIVE: Η εξέλιξη σε όλους τους αγώνες του Europa League 19:43 CONFERENCE LEAGUE LIVE: Η δράση σε όλους τους αγώνες του Conference League 19:39 CONFERENCE LEAGUE Ταμπόρδα: «Εμείς κάναμε να φαίνεται εύκολο το ματς» (vid) 19:35 ΜΠΑΣΚΕΤ Λιόλιος Gate: Τα συνθηματικά και η εμπλοκή μέχρι και σε σχολικούς αγώνες 19:30 CONFERENCE LEAGUE Καϊράτ - Παναθηναϊκός: O Μπεκμπολάτ μειώνει σε 5-1 (Video) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ