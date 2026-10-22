Νετζήπογλου: «Ευκαιρία για εμένα το παιχνίδι με τη Φενέρ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στη SUNEL Arena τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να στοχεύει στη νίκη που θα το διατηρήσει στα υψηλά... στρώματα της βαθμολογίας.

Ενόψει του αγώνα απέναντι στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο Όμηρος Νετζήπογλου παραχώρησε δηλώσεις στην «ερυθρόλευκη» Media Day, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους τραυματίες συμπαίκτες του, επισημαίνοντας πως όλοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά για να διεκδικήσουν το παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής γκαρντ:

«Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι η Φενέρ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά αν ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας και σε συνδυασμό με τις καλές προπονήσεις που κάνουμε και κάνουμε όλοι μας ένα βήμα μπροστά για να καλύψουμε το κενό των παιδιών που λείπουν, νομίζω ότι θα διεκδικήσουμε το παιχνίδι».

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα με αυτούς τους συμπαίκτες. Προσπαθώ να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερος και να βελτιώνομαι».

Για το αν αποτελεί ευκαιρία το αυριανό παιχνίδι για εκείνον: «Σίγουρα το αυριανό παιχνίδι είναι ευκαιρία για μένα ώστε να βοηθήσω την ομάδα όπως μπορώ. Αισθάνομαι έτοιμος να ανταποκριθώ και να δώσω το 100%».