Conference League: Κορυφή ο Παναθηναϊκός – «Στραβοπάτημα» για Μπράιτον

Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League, οκτώ ομάδες έχουν το απόλυτο νικών. Ο Παναθηναϊκός με το +5 στα γκολ, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το 5-1 στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι.

Η Μπράιτον «στραβοπάτησε» στην Τσεχία κι έμεινε στο 0-0 με την Γιάμπλονετς. Ο Άγιαξ επικράτησε 2-0 της Αταλάντα στο μεγάλο ματς του Άμστερνταμ, ενώ η Μονακό συνέτριψε τη Φράιμπουργκ με 3-0.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-5

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 2-2

Χετάφε (Ισπανία) - Λουγκάνο (Ελβετία) 2-5

Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Μιάλμπι (Σουηδία) 1-1

Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) - Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-3

Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-0

Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Μπραν (Νορβηγία) 1-4

Νόρτζελαντ (Δανία) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-2

Πάφος (Κύπρος) - Ρίγα (Λετονία) 1-1

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Χαρτς (Σκωτία) 2-0

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Γάνδη (Βέλγιο) 2-0

Άγιαξ (Ολλανδία) - Αταλάντα (Ιταλία) 2-0

Μονακό (Μονακό) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 3-0

Μίντιλαντ (Δανία) - Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 0-1

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Τβέντε (Ολλανδία) 1-4

Μπόρατς (Βοσνία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 2-0

Άαρχους (Δανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 1-1

Τουν (Ελβετία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 2 6

2. Λουγκάνο 2 6

3. Μπραν 2 6

4. Τράμπζονσπορ 2 6

5. Τβέντε 2 6

6. Μονακό 2 6

7. Σεντ-Τρούιντεν 2 6

8. Χάιντουκ Σπλιτ 2 6

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9. Μπράιτον 2 4

10. Κοπεγχάγη 2 4

11. Κραϊόβα 2 4

12. Μιέλμπι 2 4

13. Άγιαξ 2 3

14. Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2 3

15. Αταλάντα 2 3

16. Μπράγκα 2 3

17. Γκενκ 2 3

18. Φράιμπουργκ 2 3

19. Νόρντζελαντ 2 2

20. Εγνατία 2 2

21. Ρίγα 2 2

22. Ερυθρός Αστέρας 2 1

23. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2 1

24. Γιάμπλονετς 2 1

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25. Μίντιλαντ 2 1

26. Άαρχους 2 1

27. Πάφος 2 1

28. Χαρτς 2 1

29. Ιμπέρια 1999 2 1

30. Χετάφε 2 1

31. Καϊράτ Αλμάτι 2 1

32. Τουν 2 0

33. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2 0

34. Κουόπιο 2 0

35. Ίντερ Εσκάλδες 2 0

36. Κάουνο Ζάλγκιρις 2 0