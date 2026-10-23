Conference League: Κορυφή ο Παναθηναϊκός – «Στραβοπάτημα» για Μπράιτον
Οι «πράσινοι» στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League, οκτώ ομάδες έχουν το απόλυτο νικών. Ο Παναθηναϊκός με το +5 στα γκολ, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το 5-1 στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι.
Η Μπράιτον «στραβοπάτησε» στην Τσεχία κι έμεινε στο 0-0 με την Γιάμπλονετς. Ο Άγιαξ επικράτησε 2-0 της Αταλάντα στο μεγάλο ματς του Άμστερνταμ, ενώ η Μονακό συνέτριψε τη Φράιμπουργκ με 3-0.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League:
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 1-5
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 2-2
Χετάφε (Ισπανία) - Λουγκάνο (Ελβετία) 2-5
Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Μιάλμπι (Σουηδία) 1-1
Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) - Κραϊόβα (Ρουμανία) 1-3
Γιάμπλονετς (Τσεχία) - Μπράιτον (Αγγλία) 0-0
Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) - Μπραν (Νορβηγία) 1-4
Νόρτζελαντ (Δανία) - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 2-2
Πάφος (Κύπρος) - Ρίγα (Λετονία) 1-1
Τραμπζονσπόρ (Τουρκία) - Χαρτς (Σκωτία) 2-0
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Γάνδη (Βέλγιο) 2-0
Άγιαξ (Ολλανδία) - Αταλάντα (Ιταλία) 2-0
Μονακό (Μονακό) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 3-0
Μίντιλαντ (Δανία) - Σιντ Τρούιντεν (Βέλγιο) 0-1
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Τβέντε (Ολλανδία) 1-4
Μπόρατς (Βοσνία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 2-0
Άαρχους (Δανία) - Εγκνάτια (Αλβανία) 1-1
Τουν (Ελβετία) - Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Παναθηναϊκός 2 6
2. Λουγκάνο 2 6
3. Μπραν 2 6
4. Τράμπζονσπορ 2 6
5. Τβέντε 2 6
6. Μονακό 2 6
7. Σεντ-Τρούιντεν 2 6
8. Χάιντουκ Σπλιτ 2 6
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9. Μπράιτον 2 4
10. Κοπεγχάγη 2 4
11. Κραϊόβα 2 4
12. Μιέλμπι 2 4
13. Άγιαξ 2 3
14. Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2 3
15. Αταλάντα 2 3
16. Μπράγκα 2 3
17. Γκενκ 2 3
18. Φράιμπουργκ 2 3
19. Νόρντζελαντ 2 2
20. Εγνατία 2 2
21. Ρίγα 2 2
22. Ερυθρός Αστέρας 2 1
23. ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2 1
24. Γιάμπλονετς 2 1
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25. Μίντιλαντ 2 1
26. Άαρχους 2 1
27. Πάφος 2 1
28. Χαρτς 2 1
29. Ιμπέρια 1999 2 1
30. Χετάφε 2 1
31. Καϊράτ Αλμάτι 2 1
32. Τουν 2 0
33. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2 0
34. Κουόπιο 2 0
35. Ίντερ Εσκάλδες 2 0
36. Κάουνο Ζάλγκιρις 2 0