· Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς: «Δείξαμε πως έχουμε χαρακτήρα»

Το ματς με την Μπασκόνια κρίθηκε στις καλές επιθέσεις στο τέλος, όπως επισήμανε ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR. 

Ομπράντοβιτς: «Δείξαμε πως έχουμε χαρακτήρα»
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε στη Nova:

«Στο τέλος θέλαμε να είμαστε πιο ήρεμοι, πιο συγκεντρωμένοι. Δείξαμε ακόμη μία φορά πως έχουμε χαρακτήρα. Το παιχνίδι κρίθηκε με καλές επιθέσεις στο τέλος, πήραμε δύο καλά σουτ και τα βάλαμε.

Χάσαμε κάποια πολύ καλά σουτ, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες καταστάσεις και αποφάσεις επιθετικά. Σε ένα ματς υπάρχουν πολλά που μπορούν να το επηρεάσουν. Δεν έχουμε πολλές μέρες να δουλέψουμε, θα δούμε το βίντεο και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα λάθη μας».

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