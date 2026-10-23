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Ζότα Σίλβα: «Σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί»

Όσα δήλωσε ο Ζότα Σίλβα, λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ζότα Σίλβα: «Σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί»
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης», κάνοντας το «3 στα 3» στη League Phase του Europa League.

Λίγο μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων», ο Ζότα Σίλβα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Magenta TV και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον στόχο της ομάδας στην Ευρώπη, όπως επίσης και στην αμυντική λειτουργία στο σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το απόλυτο στη διοργάνωση και τη σημερινή νίκη: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τις 3 νίκες, είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Έχουμε πετύχει τον στόχο μας και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι. Το κλειδί είναι ότι όλοι νιώθουμε σημαντικοί, ακόμα και αν ερχόμαστε από τον πάγκο, είμαστε έτοιμοι για να προσφέρουμε στην ομάδα».

Για την αμυντική λειτουργία: «Όλοι προσπαθούμε να δώσουμε τα πάντα. Ο προπονητής μας έχει ζητήσει να ζητάμε πάντα τη μπάλα και σε αυτή την ομάδα δεν υπάρχουν αμυντικοί και επιθετικοί, οπότε και γω προσπαθώ απλά να κάνω ότι ζητάει ο προπονητής».

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