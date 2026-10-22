Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπασκόνια, παρά τη νίκη των «πράσινων». Ο Αμερικανός φόργουορντ επισήμανε την ανάγκη για βελτίωση ενόψει της συνέχειας.

Οι δηλώσεις του Χέιζ-Ντέιβις:

«Δεν παίξαμε σήμερα σύμφωνα με τα στάνταρ του Παναθηναϊκού. Ήταν μια πολύ κακή εμφάνιση και το γνωρίζουμε. Ωστόσο, η σεζόν είναι μεγάλη και είμαστε τυχεροί που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη.

Πρέπει να βελτιωθούμε στα ριμπάουντ, αλλά και στην επίθεση θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο παιχνίδι μας. Όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα ονόματα που υπάρχουν στα αποδυτήρια, όμως πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως ομάδα.

Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη πρόκλησή μας. Το είχα πει και στη Media Day και το είδαμε και σήμερα. Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μας.

Η σεζόν είναι μεγάλη. Αύριο θα επιστρέψουμε στη δουλειά και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι».