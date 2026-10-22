· Παναθηναϊκός

Λεσόρ: «Δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας, σημασία έχει η νίκη»

Ο Γάλλος ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού AKTOR στο ματς και μίλησε την ανάγκη αποτελεσμάτων και στα «άσχημα» βράδια. 

Ηλίας Λαλιώτης

Λεσόρ: «Δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας, σημασία έχει η νίκη»
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Ο Ματίας Λεσόρ με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε ένα δύσκολο βράδυ κόντρα στην Μπασκόνια. Η νίκη είναι αυτή που μετρά στο τέλος, κάτι που επισήμανε ο Γάλλος σέντερ:

«Μείναμε συμπαγείς στο τέλος, δεν ήταν το καλύτερο ματς, Σημασία έχει η νίκη. Πρέπει να κερδίζουμε και τα… άσχημα ματς, τα καταφέραμε και κοιτάμε μπροστά.

Θέλαμε να κερδίσουμε, ο Γκραντ μου έδωσε λίγο παραπάνω κίνητρο. Δεν τα κατάφερα μόνος μου, με βοήθησαν οι συμπαίκτες μου. Πρέπει να κάνω καλύτερη δουλειά στα ριμπάουντ».

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