Λεσόρ: «Δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας, σημασία έχει η νίκη»

Ο Ματίας Λεσόρ με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR σε ένα δύσκολο βράδυ κόντρα στην Μπασκόνια. Η νίκη είναι αυτή που μετρά στο τέλος, κάτι που επισήμανε ο Γάλλος σέντερ:

«Μείναμε συμπαγείς στο τέλος, δεν ήταν το καλύτερο ματς, Σημασία έχει η νίκη. Πρέπει να κερδίζουμε και τα… άσχημα ματς, τα καταφέραμε και κοιτάμε μπροστά.

Θέλαμε να κερδίσουμε, ο Γκραντ μου έδωσε λίγο παραπάνω κίνητρο. Δεν τα κατάφερα μόνος μου, με βοήθησαν οι συμπαίκτες μου. Πρέπει να κάνω καλύτερη δουλειά στα ριμπάουντ».