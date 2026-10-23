EuroLeague βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη επί της Μπασκόνια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της Μπασκόνια με 85-79 στο Telekom Center Athens, για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Με τη νίκη αυτή, οι «πράσινοι» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 6-1 και βρίσκονται μόνοι στην κορυφή της διοργάνωσης. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν η Φενέρμπαχτσε και ο Ολυμπιακός, με ρεκόρ 5-1 και έναν αγώνα λιγότερο, καθώς αναμετρώνται μεταξύ τους στις 23 Οκτωβρίου, στις 21:15.

Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Μπεσίκτας με 89-80, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία. Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν ο Κάμερον Πέιν με 20 πόντους, ενώ ο Κόλιν Μάλκολμ πρόσθεσε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η Παρτίζαν επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 85-82 στην παράταση, σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι του Βελιγραδίου. Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και προηγήθηκαν με 15 πόντους, ο Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στο παιχνίδι και ισοφάρισε σε 75-75, οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση. Εκεί, ο Κάρλικ Τζόουνς σημείωσε επτά πόντους και οδήγησε την Παρτίζαν σε μια σημαντική νίκη.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Τετάρτη 21/10:

Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια 91-80

Πέμπτη 22/10:

Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 85-79

Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας 89-80

Μπάγερν Μονάχου - Ντουμπάι 91-107

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης 99-113

Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα 81-89

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας 85-82

Παρασκευή 23/10:

20:00 Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρί - Βαλένθια

Η βαθμολογία