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Αλγουαθίλ: «Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί - Οι νίκες ανήκουν πάντα στους ποδοσφαιριστές»

Όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αλγουαθίλ: «Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί - Οι νίκες ανήκουν πάντα στους ποδοσφαιριστές»
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Την έκτη του νίκη σε επτά παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού πανηγύρισε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν με 1-0 της Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο, κάνοντας παράλληλα το «3 στα 3» στη League Phase του Europa League.

Μιλώντας αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βάσκος τεχνικός έδωσε τα εύσημα για τη νίκη αποκλειστικά στους ποδοσφαιριστές, ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως το κομμάτι της τελική προσπάθειας χρήζει βελτίωσης

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το 3/3 στο Europa League: «Είμαστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολες οι έξι συνεχόμενες νίκες και το 3/3 στο Europa League. Αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά των παικτών. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, πρέπει να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση για το ματς της Κυριακής, το οποίο δεν είναι εύκολο και πρέπει να δουλέψουμε, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι για σήμερα».

Για τις σημερινές του επιλογές που έφεραν τη νίκη: «Διαφωνώ με σας. Οι νίκες ανήκουν πάντα στους ποδοσφαιριστές. Εκείνοι παίζουν, ο προπονητής είναι εδώ για να τους βοηθήσει και οι αποφάσεις είναι πολύ εύκολες όταν έχεις τέτοιους παίκτες».

Για την αμυντική λειτουργία: «Η άμυνα είναι πολύ σημαντική, δεν οφείλεται όμως τίποτα μόνο στους αμυντικούς ή στους επιθετικούς. Οι πρώτοι που αμύνονται είναι οι επιθετικοί. Θα ήθελα λίγη ευστοχία στην επίθεση, αλλά δουλεύουμε γι’ αυτό. Είναι κρίμα, γιατί φτιάχνουμε ευκαιρίες και πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, όπως είμαστε και στην άμυνα».

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