Europa League: Τρία στα τρία για τον Ολυμπιακό, εκτός 24άδας ο ΟΦΗ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/10) η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις αναμετρήσεις να φέρνουν αλλαγές στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας, έκανε το 3/3 και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με άλλες τέσσερις ομάδες. Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν την πορεία τους στη διοργάνωση με το απόλυτο των νικών, έχοντας θέσει τις βάσεις για τη συνέχεια.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 και υποχώρησε στην 26η θέση της βαθμολογίας, μένοντας εκτός της πρώτης 24άδας που οδηγεί στην επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League:

Αραράτ - Άλκμααρ 0-4

Γιουβέντους - Ρεν 2-2

Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ 1-1

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Ναϊμέχεν 2-4

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2

Στουρμ Γκρατς - Μαρσέιγ 1-0

Φερεντσβάρος - Τορεένσε 4-1

Βικτόρια Πλζεν - Λέφσκι Σόφιας 1-2

Γιαγκελόνια - Άντερλεχτ 0-3

Λίλεστρομ - Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-6

Μπεσίκτας - Κρίσταλ Πάλας 2-2

Μπόρνμουθ - Μίλαν 3-0

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0

Ομόνοια - Μπενφίκα 1-4

Σέλτικ - Θέλτα 1-2

Τσέλιε - Σάλτσμπουργκ 2-2

Χόφενχαϊμ - Λιόν 3-0

Η βαθμολογία