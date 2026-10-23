Πού θα δείτε Ίπσουιτς - Νότιγχαμ Φόρεστ και όλους τους αγώνες από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η δράση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ολοκληρώθηκε και πλέον σειρά παίρνουν τα πρωταθλήματα, με τους αγώνες να ξεκινούν από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου με αναμετρήσεις σε Premier League, Bundesliga, La Liga και Serie A.

O «χορός» ξεκινά στις 21:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα καθώς η Στουτγκάρδη αντιμετωπίζει τη Γκλάντμπαχ με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 3HD, ενώ η αγωνιστική στην Ιταλία ξεκινά με την αναμέτρηση μεταξύ της Τορίνο απέναντι στη Μόντσα, στις 21:45 που θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 3.

Ο μεγάλος αγώνας της βραδιάς αφορά την Premier League με την νεοφώτιστη Ίπσουιτς να υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ που θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να ξεκολλήσει από την ζώνη του υποβιβασμού. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Την ίδια ώρα, το Magenta Sport 3 θα μεταδώσει την αναμέτρηση του ισπανικού πρωταθλήματος μεταξύ της Αλαβές και της Μάλαγα.