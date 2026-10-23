Έξαλλος ο Αμορίμ με τον Φωτιά: «Δε μπορείς να δίνεις πέναλτι σε μια τέτοια φάση»

Έντονη συζήτηση είχε σηκώσει η διαιτησία του Βασίλη Φωτιά στο ντέρμπι της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή για τη Superleague, με τις αποφάσεις του Έλληνα διαιτητή να εξοργίζουν τους ανθρώπους του «Γηραιού» και τον Ματσάρι να θέλει να αποχωρήσει από το γήπεδο την ώρα του αγώνα.

Ο διεθνής διαιτητής ορίστηκε από την UEFA να σφυρίξει το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League μεταξύ της Μπόρνμουθ και της Μίλαν, με τους Ιταλούς να έχουν πολλά παράπονα από τον Βασίλη Φωτιά.

Ο Φωτιάς είχε ένα πολύ «γεμάτο» πρώτο ημίχρονο, αφού μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης κλήθηκε από τον VAR για χέρι του Ντε Βίντερ της Μίλαν με τον Έλληνα διαιτητή να βλέπει τη φάση και να καταλογίζει πέναλτι υπέρ των Άγγλων που άνοιξαν το σκορ με τον Κλάιφερτ.

Στο 27ο λεπτό ο Έλληνας διαιτητής πήρε μια ακόμα δύσκολη απόφαση καθώς απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα των τερματοφύλακα των «Ροσονέρι», Μενιάν, ο οποίος χτύπησε και με τα δύο του χέρια στο πρόσωπο τον Τάιλερ Άνταμς σε εκτέλεση κόρνερ. Η απόφαση του φωτιά επικυρώθηκε από το VAR, η Μπόρνμουθ εκτέλεσε και δεύτερο πέναλτι και ο Ταβερνιέρ αυτή τη φορά πήρε την ευθύνη και έγραψε το 2-0.

Μετά τη λήξη του αγώνα ο προπονητής της Μίλαν, Ρουμπέν Αμορίμ δε μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του για την εμφάνιση της ομάδας του, λέγοντας πως τα λάθη των ποδοσφαιριστών του κόστισαν ακριβά και ουσιαστικά διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα.

Μιλώντας στο «Sky Sport Italia», ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε στα δύο καθοριστικά περιστατικά του πρώτου ημιχρόνου, υποστηρίζοντας πως η αποβολή και τα πέναλτι δεν άφησαν ουσιαστικά περιθώρια αντίδρασης στη Μίλαν.

«Το πέναλτι στη φάση του κόρνερ και η κόκκινη κάρτα άλλαξαν τα πάντα. Επομένως, δεν υπήρξε παιχνίδι. Δεν υπήρξε παιχνίδι. Δεν προλάβαμε καν να συνέλθουμε από το πρώτο πέναλτι. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε προς το τέλος, αλλά το τρίτο γκολ έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.