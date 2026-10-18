Βοηθός Ματσάρι: «Δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο, θέλει να γυρίσει στην Ιταλία!»

Την έντονη δυσαρέσκεια του Βάλτερ Ματσάρι για τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ μετέφερε ο συνεργάτης του, Εουτζένιο Σένα, μιλώντας στην κάμερα της NOVA.

Ο Ιταλός τεχνικός εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από όσα εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση, με τον Σένα να υπογραμμίζει πως, στα 45 χρόνια που βρίσκεται στους πάγκους, δεν έχει βιώσει ξανά αντίστοιχη κατάσταση.

Παράλληλα, ο συνεργάτης του Ματσάρι επισήμανε πως είναι η τρίτη φορά που ο Ηρακλής χάνει βαθμούς υπό ανάλογες συνθήκες, κάνοντας λόγο για συνολικά επτά χαμένους βαθμούς.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η κατάσταση έχει επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό τον έμπειρο προπονητή, ώστε να έχει αρχίσει να προβληματίζεται ακόμη και για το ενδεχόμενο να συνεχίσει την προπονητική του πορεία στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ο κόουτς είναι πολύ θυμωμένος για όσα έγιναν. Σε 45 χρόνια καριέρας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Βλέποντας αυτά, χάνει την όρεξή του να προπονήσει στην Ελλάδα και του έρχεται η επιθυμία να γυρίσει στην Ιταλία. Είναι το τρίτο παιχνίδι που συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχουμε χάσει έτσι 7 βαθμούς».