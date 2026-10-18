ΠΑΟΚ – Ηρακλής 2-1: Λύτρωση με Μιχαηλίδη, στο ντέρμπι του VAR (Videos)

Ντέρμπι με τα όλα του στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1 του Ηρακλή, με ανατροπή σε ένα ματς… Φωτιά. Κυριολεκτικά, καθώς ο διαιτητής ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε, μαζί με το VAR. Και δεδομένα η συζήτηση για το παιχνίδι θα συνοδεύει για καιρό τις δύο ομάδες.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν μετά από 10 χρόνια και το παιχνίδι ήταν συναρπαστικό. Ο ΠΑΟΚ άρχισε καλύτερα, αλλά ο Ηρακλής γρήγορα χαμήλωσε το ρυθμό και έκλεισε εξαιρετικά τους χώρους. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Μάρκες στις αρχές του δευτέρου μέρους και εκεί… άρχισε το VAR σόου.

Ακυρώθηκε μέσω εξέτασης της φάσης δεύτερο γκολ του «ημίθεου» για επιθετικό φάουλ. Εν συνεχεία ο Μπάνζα ισοφάρισε σε 1-1. Ακυρώθηκε πέναλτι που σφυρίχτηκε υπέρ του ΠΑΟΚ στη συνέχεια, για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Ηρακλής σκόραρε και πάλι, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε με τον Φωτιά να γυρίζει πίσω τη φάση και να δίνει φάουλ υπέρ του «Δικέφαλου», ενώ παράλληλα έβγαλε δεύτερη κίτρινη στον Ρος. Απ’ την εκτέλεση μάλιστα, ήρθε το γκολ του Μιχαηλίδη και η ανατροπή.

Με τη νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 15 βαθμούς, ενώ ο Ηρακλής έμεινε στους 9 γνωρίζοντας τη δεύτερη ήττα του στο πρωτάθλημα.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Ο Γιαννούλης γύρισμα από αριστερά, άφησε κάτω απ’ τα πόδια ο Ντιαγέ, με τον Ζίβκοβιτς απ’ τα όρια της περιοχής να σουτάρει λίγο άουτ.

6’ Σέντρα του Κένι από δεξιά, ο Ούγκρεσιτς σηκώθηκε και πήρε την κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο από πλεονεκτική θέση.

15’ Ο Ζίβκοβιτς με τακουνάκι βρήκε στην περιοχή τον Ντιαγέ, αυτός δεν σούταρε χάνοντας χρόνο, η μπάλα πήγε στον Ούγκρεσιτς που σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και να απομακρύνεται.

33’ Κλέψιμο στο χώρο του κέντρου για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Τάισον βρήκε τον Ντιαγέ, αυτός ανάμεσα σε τρεις εντός περιοχής κινήθηκε ωραία, σούταρε με το αριστερό, αλλά δεν βρήκε στόχο.

36’ Ωραίο 1-2 από Νανού-Λόπεθ, ο πρώτος μπήκε στην περιοχή και σούταρε, με τον Μοναστηρλή να κρατά το μηδέν, στην πρώτη ευκαιρία του Ηρακλή.

45+2’ Ο Τάισον κινήθηκε ωραία και μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε με το αριστερό, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

49’ ΓΚΟΛ 0-1: Στη δεύτερη φάση του Ηρακλή στο ματς, ήρθε το γκολ. Ο Μοναστηρλής αρχικά έδιωξε την μπάλα σε γύρισμα από αριστερά, ο Γιαννούλης στα δεξιά έκανε λανθασμένη εκτίμηση, ο Σόρια έγινε κάτοχος και γύρισε στον Μάρκες που απ’ το ύψος της μικρής περιοχής δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει για το 0-1!

59’ Από κόρνερ ο Σουρλής πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Μάρκες πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και σκόραρε. Μετά από υπόδειξη του VAR ο Φωτιάς τσέκαρε τη φάση και ακύρωσε το τέρμα για επιθετικό φάουλ του Σουρλή.

62’ ΓΚΟΛ 1-1! Ο Κένι έκλεψε την μπάλα, Ζίβκοβιτς και Ζαφείρης έπαιξαν το 1-2, ο Σέρβος έκανε τη σέντρα και ο Μπάνζα με ωραία κεφαλιά σκόραρε!

66’ Ο Μπάνζα έκανε πολύ καλό σουτ, με τον Αθανασιάδη να διώχνει τον κίνδυνο.

71’ Ο Ζίβκοβιτς κάθετα βρήκε τον Ζαφείτη που έκανε κίνηση και μπήκε στην περιοχή, σούταρε από διαγώνια θέση, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

76’ Ο Ζαφείρης σούταρε εκτός περιοχής, ο Αθανασιάδης απέκρουσε, η μπάλα πήγε προς τον Ντιαγέ με τον τερματοφύλακα του Ηρακλή να πέφτει και να διώχνει μπροστά του. Ο Φωτιάς έδειξε πέναλτι, όμως μετά από εξέταση της φάσης, ακυρώθηκε η απόφαση καθώς υποδείχθηκε οφσάιντ στον επιθετικό του ΠΑΟΚ για το ξεκίνημα της όλης προσπάθειας.

84’ O Νανού πήρε την μπάλα, κινήθηκε προς την περιοχή του ΠΑΟΚ και σούταρε δυνατά σκοράροντας. Όμως το VAR έκανε πάλι παρέμβαση, ζητώντας απ’ τον Φωτιά να τσεκάρει στο ξεκίνημα της φάσης, όταν ο Ζαφείρης βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Ρος στα όρια της περιοχής του Ηρακλή. Ο διαιτητής αποφάσισε πως υπάρχει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, το γκολ ακυρώθηκε και με δεύτερη κίτρινη απέβαλε τον Ρος.

90+1’ ΓΚΟΛ 2-1! Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε με δύναμη το φάουλ, ο Μιχαηλίδης από κοντά πήρε την κεφαλιά στα δίχτυα για την ανατροπή του σκορ με αυτό το συναρπαστικό τρόπο!

90+7’ Ο Τσακλά από διαγώνια θέση εντός περιοχής σούταρε, ο Μοναστηρλής απέκρουσε, με τον Μάρκες να αστοχεί στη συνέχεια.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Γιαννούλης, Ζίβκοβιτς, Λουσέ – Σόρια, Σουρλής, Ρος, Ραντόγια, Κράιντς.

Κόκκινη: Ρος (90’)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης (63’ Μπάμπα), Γιάκιτς (53’ Μπάνζα), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (63’ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (90’+5’ Καμαρά), Εντιαγέ (90’+5’ Σανταμαρία).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος (90’+8’ Ζούλεβιτς), Πίνα, Ρος, Σόρια (90’+4’ Κούστα), Νανού, Ραντόγια (90’+4’ Τσάκλα), Σουρλής (72’ Κράιντς), Νιζέ, Λόπεθ (72’ Σίλβα), Μάρκες.