Στέφανος Τσιτσιπάς: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Almaty Open

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τζέιμς Ντάκγουορθ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πού θα δείτε την αναμέτρηση για τα προημιτελικά του Almaty Open
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει σήμερα την πορεία του στο Almaty Open και αφού πέρασε με 2-0 (6-1 και 6-2) από τον Μιχαΐλ Κουκούσκιν έχει προκριθεί στα προημιτελικά.

Στον δρόμο για τους «4» του τουρνουά συναντά τον Τζέιμς Ντάκγουορθ με τον αγώνα τους να είναι προγραμματισμένος για το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου και αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 11:00 ώρα Ελλάδας. Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά θα μεταδώσει ζωντανά το Magenta Sport 6.

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