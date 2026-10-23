Γκονζάλες: «Το βασικότερο είναι να μαζεύουμε βαθμούς - Να βελτιωθώ μαζί με την ομάδα»

Χάρις στο γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο 78', ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας και έκανε το «3 στα 3 στη League Phase του Europa League, βάζοντας γερές βάσεις για απευθείας πρόκριση στην οκτάδα.

Στις δηλώσεις του στη μικτή ζώνη αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο «χρυσός» σκόρερ των Πειραιωτών αναφέρθηκε στους στόχους που έχει θέσει με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεξικανού στράικερ:

«Προσπαθώ πάντα να κάνω κινήσεις μες την περιοχή, να κάνω κινήσεις προς την μπάλα και γενικά, να γίνομαι επικίνδυνος. Η ομάδα μπορεί να σκοράρει περισσότερα γκολ, να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες, αλλά το βασικότερο είναι να μαζεύει βαθμούς. Παίζουμε με ομάδες με μεγάλη ποιότητα».

Για τα όσα θέλει να πετύχει στον Ολυμπιακό: «Έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω να πετύχω περισσότερα με την ομάδα, να σημειώσω περισσότερα γκολ και να βελτιωθώ μαζί με την ομάδα. Σας αγαπάω πολύ και ζήτω το Μεξικό!»