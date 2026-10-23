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Ολυμπιακός - Φενέρ: «Πληγωμένος» απέναντι στην ομάδα του Σάρας - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών φιλοξενεί στη SUNEL Arena τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να διατηρηθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.

Ολυμπιακός - Φενέρ: «Πληγωμένος» απέναντι στην ομάδα του Σάρας - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
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Το πιο δυνατό του τεστ στη EuroLeague δίνει ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται την ισχυρή Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της διοργάνωσης (23/10, 21:15).

Το... tour στην Ιβηρική την προηγούμενη εβδομάδα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν δύο τεράστιες νίκες στην παράταση, επιστρέφοντας από το -28 απέναντι στη Βαλένθια (97-102) στη «Roig Arena» και περνώντας θριαμβευτικά με 105-100 από το «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Το σερί αυτό έφερε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο 5-1, έχοντας βγάλει με επιτυχία ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα. Ακολούθησε η άνετη επικράτηση επί των Βίκος Falcons στα Ιωάννινα με 79-68 για τη Stoiximan GBL.

Ωστόσο, η χαρά συνοδεύτηκε από... πονοκεφάλους για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι τραυματισμοί έχουν χτυπήσει την πόρτα στον Ολυμπιακό καθώς ο Εβάν Φουρνιέ θα λείψει για περίπου τρεις εβδομάδες, ο Ζαν Μοντέρο είναι εξαιρετικά αμφίβολος και σε συνδυασμό με την τιμωρία ενός μήνα που επιβλήθηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός έχει μείνει «γυμνός» στην περιφέρεια, με τη μπαγκέτα της οργάνωσης να πέφτει κυρίως στους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ και Νετζήπογλου.

Στην αντίπερα όχθη, η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πορεύεται επίσης στο 5-1, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο την έδρα της.

Οι Τούρκοι έκαναν το 2/2 στην προηγούμενη «διαβολοβδομάδα», επικρατώντας άνετα της Ζαλγκίρις με 99-80 και κάνοντας τη δουλειά απέναντι στην Παρτίζαν. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που δίνει στον coach Σάρας τεράστιο βάθος και επιλογές στο rotation.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Το τζάμπολ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

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