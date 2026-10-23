Ολυμπιακός - Φενέρ: «Πληγωμένος» απέναντι στην ομάδα του Σάρας - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών φιλοξενεί στη SUNEL Arena τη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να διατηρηθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Πού θα δείτε την αναμέτρηση.
Το πιο δυνατό του τεστ στη EuroLeague δίνει ο Ολυμπιακός, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται την ισχυρή Φενέρμπαχτσε στη SUNEL Arena στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της διοργάνωσης (23/10, 21:15).
Το... tour στην Ιβηρική την προηγούμενη εβδομάδα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν δύο τεράστιες νίκες στην παράταση, επιστρέφοντας από το -28 απέναντι στη Βαλένθια (97-102) στη «Roig Arena» και περνώντας θριαμβευτικά με 105-100 από το «Παλάου Μπλαουγκράνα».
Το σερί αυτό έφερε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο 5-1, έχοντας βγάλει με επιτυχία ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα. Ακολούθησε η άνετη επικράτηση επί των Βίκος Falcons στα Ιωάννινα με 79-68 για τη Stoiximan GBL.
Ωστόσο, η χαρά συνοδεύτηκε από... πονοκεφάλους για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Οι τραυματισμοί έχουν χτυπήσει την πόρτα στον Ολυμπιακό καθώς ο Εβάν Φουρνιέ θα λείψει για περίπου τρεις εβδομάδες, ο Ζαν Μοντέρο είναι εξαιρετικά αμφίβολος και σε συνδυασμό με την τιμωρία ενός μήνα που επιβλήθηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός έχει μείνει «γυμνός» στην περιφέρεια, με τη μπαγκέτα της οργάνωσης να πέφτει κυρίως στους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ και Νετζήπογλου.
Στην αντίπερα όχθη, η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πορεύεται επίσης στο 5-1, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο την έδρα της.
Οι Τούρκοι έκαναν το 2/2 στην προηγούμενη «διαβολοβδομάδα», επικρατώντας άνετα της Ζαλγκίρις με 99-80 και κάνοντας τη δουλειά απέναντι στην Παρτίζαν. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που δίνει στον coach Σάρας τεράστιο βάθος και επιλογές στο rotation.
Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Το τζάμπολ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.