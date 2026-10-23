Δημητρακόπουλος: «Τα θεριά όταν βρίσκονται μπροστά στον Εισαγγελέα γίνονται γατάκια»

Κατηγορηματικός ήταν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για τη στάση των κατηγορούμενων ενώπιων του Εισαγγελέα 

Δημητρακόπουλος: «Τα θεριά όταν βρίσκονται μπροστά στον Εισαγγελέα γίνονται γατάκια»
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Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο μεγάλο σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ και στάθηκε στη σημειολογία της απόφασης του ανακριτή να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τους κατηγορούμενους.

Ο κ. Δημητρακόπουλος μίλησε στο MEGA και ανέφερε πως η ανώτερη ποινή που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι κατηγορούμενοι σε περίπτωση που καταδικαστούν, φτάνει τα 10 χρόνια κάθειρξης.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τα ''θεριά'' όταν βρίσκονται μπροστά την Εισαγγελία και τον νόμο και την εισαγγελία γίνονται γατάκια. Ακόμα είμαστε στην αρχή, η έρευνα συνεχίζεται. Τα αδικήματα με τα οποία κατηγορούνται οι έξι, αν καταδικαστούν, η ανώτερη ποινή είναι τα 10 χρόνια κάθειρξη.

Το γεγονός ότι κλήθηκαν σε απολογία με την έκδοση εντάλμματος σύλληψης, λέει πολλά. Είναι βαρύ μέτρο όταν ο ανακριτής λέει πως δε θα τους καλέσω εδώ να απολογηθούν, αλλά θα εκδόσω ένταλμα σύλληψης. Υπάρχει και το ενδεχόμενο της προσωπικής κράτησης. Δεν ισχύει ότι δεν ανταποκρίθηκαν σε κλήτευση του εισαγγελέα και για αυτό συνελήφθησαν.

Κανείς δεν περιφρόνησε τον εισαγγελέα. Βγήκε ένταλμα σύμφωνα με τον κώδικα δικονομίας. Αυτό είναι το έσχατο δικονομικό μέτρο».

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