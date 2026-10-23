Τζον Κόντσαρ: Ο «Jitty» που ξέρει να κάνει τη διαφορά

Άλλον Τζον περιμέναμε και άλλως... Τζον τελικά μας ήρθε!

Και δεν μιλάμε φυσικά για τον Πουλακίδα που δεδομένα κοιτάει (και) ο Ολυμπιακός, αλλά για τον 30χρονο Κόντσαρ, ο οποίος εδώ και μερικές ώρες αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πρωταθλητών Ευρώπης, με την προσθήκη του να προκαλεί... ερωτηματικά σε μερικούς.

Για όσους τον έχουν παρακολουθήσει, ο Κόντσαρ είναι ένας παίκτης που μπορεί να μην τραβάει τα βλέμματα με την πρώτη ματιά, όμως γνωρίζει καλά πως να κάνει ουσιαστική διαφορά στο παρκέ.

Μέχρι και παρατσούκλι μάλιστα του βγάλανε! Γνωστός και ως «Jitty» από την παρουσία του στο Μέμφις, ο Αμερικάνος γκαρντ/φόργουορντ έρχεται στον Πειραιά με ένα αγωνιστικό προφίλ που ταιριάζει... ταμάμ στη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα. Το παρατσούκλι του έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στους φίλους των Γκρίζλις, καθώς περιγράφει έναν παίκτη που δεν χρειάζεται να εντυπωσιάσει με την αθλητικότητα και τα φυσικά του προσόντα για να αποδειχθεί πολύτιμος σε ένα ρόστερ.

Η αμυντική του ευελιξία, η έφεσή του στα ριμπάουντ με 4.3 μ.ο καριέρας, η κίνηση χωρίς την μπάλα και η διάθεσή του να παλεύει για κάθε κατοχή τον καθιστούν έναν αθλητή που μπορεί να προσφέρει σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού.

Διαθέτοντας πολύ υψηλό μπασκετικό IQ, ο Κόντσαρ έχει τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε σημαντικό «γρανάζι» της ομάδας του Μπαρτζώκα και να κερδίσει γρήγορα την εκτίμηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού.

Από τα ρεκόρ στο NCAA στην... αμφισβήτηση στο Draft

Παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο high school, ο Κόντσαρ δεν έλαβε υποτροφίες από τοπ κολλέγια, επιλέγοντας εν τέλει το Purdue Fort Wayne για τη σταδιοδρομία του.

Στις τέσσερις σεζόν που αγωνίστηκε φρόντισε να αποδείξει την αξία του, εξελισσόμενος σε πρωταγωνιστή και κατακτώντας παράλληλα μια θέση στην κορυφαία πεντάδα της Summit League για τέσσερα συναπτά έτη.

Ο πιτσιρικάς από το Σικάγο έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του πανεπιστημίου, με 2.065 πόντους, ενώ έγινε επίσης ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NCAA Division I που ολοκλήρωσε την πορεία του με τουλάχιστον 2.000 πόντους, 1.000 ριμπάουντ, 500 ασίστ και 200 κλεψίματα.

Στο Draft του 2019 καμία από τις 30 ομάδες δεν τον εμπιστεύτηκε πραγματικά για να του δώσει μια πραγματική ευκαιρία, με τον Κόντσαρ να υπογράφει two-way συμβόλαιο με τους Γκρίζλις.

Σταδιακά κέρδισε την εμπιστοσύνη του franchise και το 2020 υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα του Τενεσί. Η σεζόν 2021-22 αποτέλεσε ένα από τα πρώτα σημαντικά ορόσημα της επαγγελματικής του πορείας, καθώς αγωνίστηκε σε 72 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, ενώ την επόμενη χρονιά κατέγραψε τον ίδιο αριθμό συμμετοχών, με αυξημένο ρόλο στο rotation του Τέιλορ Τζένκινς.

Έπειτα από έξι και πλέον σεζόν στο Μέμφις, ο Κόντσαρ δόθηκε μέσω trade στους Γιούτα Τζαζ τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν αποφάσισε μια και καλή να αφήσει τον... μαγικό κόσμο του NBA για να έρθει στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό.

Το προφίλ που ταιριάζει στον Μπαρτζώκα

Στον Ολυμπιακό, ο Κόντσαρ καλείται να μεταφέρει αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα σύνολο με υψηλές απαιτήσεις και στόχους να πρωταγωνιστήσει σε EuroLeague και εγχώριο πρωτάθλημα.

Ένας «low usage» παίκτης -κάτω από 10%- που δεν... κινδυνεύει να χαλάσει τις ισορροπίες της ομάδας και να παίρνει πάνω του παραπάνω κατοχές από όσες του αναλογούν. Έτοιμος να συνεισφέρει σημαντικά και στην άμυνα, μαρκάροντας δύο θέσεις και βρίσκοντας συνεχώς λύσεις μέσα από την ομαδική λειτουργία.

Βασικό ερωτηματικό αποτελεί το σουτ του από την περιφέρεια, με scouter του κορυφαίου πρωταθλήματος να τον χαρακτηρίζουν ως «streaky shooter» ή αλλιώς... σουτέρ ημέρας.