Τα επόμενα βήματα του Πουλακίδα μετά την αποδέσμευσή του από το NBA και η προοπτική του Ολυμπιακού

Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων στο NBA, οι Ντάλας Μάβερικς αποδέσμευσαν τον Τζον Πουλακίδα, με τον ομογενή γκαρντ/φόργουορντ να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 23χρονος «sharpshooter» είχε υπογράψει two-way συμβόλαιο με την ομάδα του Τέξας και πλέον τοποθετείται στη λίστα των διαθέσιμων free agents.

Τα επόμενα βήματα, η Ευρώπη και ο Ολυμπιακός

Για τις επόμενες περίπου 48 ώρες, οι υπόλοιπες 29 ομάδες του NBA θα έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον Πουλακίδα.

Θέληση του ίδιου του παίκτη είναι να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ώστε να παραμείνει στον «μαγικό κόσμο», ωστόσο αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί ή… πόρτα της Ευρώπης είναι ορθάνοιχτη για εκείνον.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήτοι οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Χρήστος Μπαφές και Νίκος Λεπενιώτης είχαν κάνει μία πρώτη διερευνητική επαφή τόσο με τον παίκτη, όσο και με τον ατζέντη του στο πρόσφατο Summer League του Λας Βέγκας.

Σε περίπτωση που ο απόφοιτος του Yale θελήσει να κάνει το βήμα για την Ευρώπη, οι Πειραιώτες θεωρούνται… γκραν φαβορί για την απόκτησή του.

Το καλοκαιρινό «σίριαλ» με την αποχώρηση του Τόμας Ουόκαπ σε συνδυασμό με το πρόσφατο συμβάν με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει αφήσει «γυμνό» τον Ολυμπιακό όσον αφορά το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων και ο Πουλακίδας θα μπορούσε να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει λάβει στα χέρια του το διαβατήριο, όμως κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί στο εγγύς μέλλον καθώς πληροί όλα τα κριτήρια.

Μένει να δούμε τις επόμενες ώρες τις κινήσεις του ίδιου του παίκτη και κατά πόσο είναι εφικτό να λάβει μια πρόταση από ομάδα της κορυφαίας Λίγκας του πλανήτη, λίγες ώρες πριν το επίσημο τζάμπολ της.