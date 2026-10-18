ΝΒΑ: Οι Ντάλας Μάβερικς «έκοψαν» τον Τζον Πουλακίδα
Ο ομογενής γκαρντ-φόργουορντ δεν παραμένει στο ρόστερ της ομάδας του Τέξας και αυτόματα «φουντώνει» το ενδιαφέρον από την Ευρώπη και ειδικά απ’ τον Ολυμπιακό.
Ο Τζον Πουλακίδας δεν συνεχίζει στους Ντάλας Μάβερικς. Όπως έγινε γνωστό, η ομάδα του Τέξας «έκοψε» τον ομογενή γκαρντ-φόργουορντ, ο οποίος είχε two-way συμβόλαιο.
Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος, Μάικλ Σκότο, γνωστοποιώντας πως ο Πουλακίδας αποφασίστηκε από το Ντάλας να μην παραμείνει στην ομάδα. Ο ομογενής στα 23 του χρόνια, είναι σε διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου.
Στην preseason είχε 14 λεπτά συμμετοχής, με 7 πόντους και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο. Χωρίς να εντυπωσιάσει, παρά το εξαιρετικό ποσοστό του στο τρίποντο (45,5%).
Έτσι είναι free agent πλέον και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μένει να φανεί αν θα επιμείνει στο να περιμένει κάτι απ’ το ΝΒΑ, ή αν θα κοιτάξει προς την Ευρώπη.
Ήδη η φημολογία είναι έντονη για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, από τις ημέρες που οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» ήταν στο Λας Βέγκας πριν αρχίσει η σεζόν στην Ευρώπη.