ΝΒΑ: Οι Ντάλας Μάβερικς «έκοψαν» τον Τζον Πουλακίδα

Ο Τζον Πουλακίδας δεν συνεχίζει στους Ντάλας Μάβερικς. Όπως έγινε γνωστό, η ομάδα του Τέξας «έκοψε» τον ομογενή γκαρντ-φόργουορντ, ο οποίος είχε two-way συμβόλαιο.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος, Μάικλ Σκότο, γνωστοποιώντας πως ο Πουλακίδας αποφασίστηκε από το Ντάλας να μην παραμείνει στην ομάδα. Ο ομογενής στα 23 του χρόνια, είναι σε διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου.

Στην preseason είχε 14 λεπτά συμμετοχής, με 7 πόντους και 1,3 ριμπάουντ μέσο όρο. Χωρίς να εντυπωσιάσει, παρά το εξαιρετικό ποσοστό του στο τρίποντο (45,5%).

Έτσι είναι free agent πλέον και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μένει να φανεί αν θα επιμείνει στο να περιμένει κάτι απ’ το ΝΒΑ, ή αν θα κοιτάξει προς την Ευρώπη.

Ήδη η φημολογία είναι έντονη για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, από τις ημέρες που οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» ήταν στο Λας Βέγκας πριν αρχίσει η σεζόν στην Ευρώπη.