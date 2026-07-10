Ολυμπιακός: Στο Λας Βέγκας για το Summer League του NBA Μπαρτζώκας, Μπαφές και Λεπενιώτης

Παρά τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στον σχεδιασμό του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, το προγραμματισμένο ταξίδι των Πειραιωτών στις ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός. Οι Γιώργος Μπαρτζώκας, Νίκος Λεπενιώτης και Χρήστος Μπαφές αναχωρούν το Σάββατο (11/7) με προορισμό το Λας Βέγκας και το Summer League του NBA.

Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις αναμετρήσεις του τουρνουά, έχοντας το βλέμμα τους στραμμένο κυρίως σε περιπτώσεις στις θέσεις των φόργουορντ, καθώς εκεί εντοπίζεται η τελευταία εκκρεμότητα για τη συμπλήρωση του «ερυθρόλευκου» ρόστερ, ελέω και της αποχώρησης του Άλεκ Πίτερς.

Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και το σκανάρισμα υποψήφιων στόχων, το ταξίδι αυτό έχει τεράστια σημασία για τη δικτύωση του συλλόγου. Οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» θα πραγματοποιήσουν επαφές με ατζέντηδες, General Managers και υψηλόβαθμα στελέχη από τα front offices των οργανισμών του NBA.

Αν και η άμεση απόκτηση κάποιου παίκτη από το συγκεκριμένο τουρνουά συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, οι συναντήσεις αυτές κρατούν τον Ολυμπιακό σε άμεση επαφή με την ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ, δημιουργώντας πολύτιμες σχέσεις για το μέλλον.