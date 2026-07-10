Στον τελικό του Wimbledon για πρώτη φορά ο Ζβέρεφ

Την πρόκριση στον τελικό του Wimbledon εξασφάλισε ο Σάσα Ζβέρεφ, επικρατώντας με 3-0 του Άρθουρ Φέρι στον ημιτελικό και πλέον απέχει μια νίκη από την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση Grand Slam.

Ο 29χρονος Γερμανός (Νο.3 στον κόσμο) παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος και επικράτησε του 23χρονου Βρετανού (No.114) με 7-6(0), 6-2, 6-4 μετά από 2 ώρες και 14 λεπτά. Πλέον, στον τελικό της Κυριακής (12/7, 18:00) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σπουδαίου ημιτελικού ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Έχοντας πάρει τεράστια αυτοπεποίθηση μετά τον παρθενικό του Grand Slam τίτλο στο Παρίσι, ο Ζβέρεφ μετράει πλέον 13 συνεχόμενες νίκες σε Major διοργανώσεις. Παράλληλα, με αυτή του την πρόκριση κλείδωσε την επιστροφή του στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού από τον περασμένο Απρίλιο.