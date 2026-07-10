Στον τελικό του Wimbledon για πρώτη φορά ο Ζβέρεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έβαλε τέλος στην εντυπωσιακή πορεία του Άρθουρ Φέρι, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Wimbledon.

Στον τελικό του Wimbledon για πρώτη φορά ο Ζβέρεφ
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Την πρόκριση στον τελικό του Wimbledon εξασφάλισε ο Σάσα Ζβέρεφ, επικρατώντας με 3-0 του Άρθουρ Φέρι στον ημιτελικό και πλέον απέχει μια νίκη από την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση Grand Slam.

Ο 29χρονος Γερμανός (Νο.3 στον κόσμο) παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος και επικράτησε του 23χρονου Βρετανού (No.114) με 7-6(0), 6-2, 6-4 μετά από 2 ώρες και 14 λεπτά. Πλέον, στον τελικό της Κυριακής (12/7, 18:00) θα αντιμετωπίσει τον νικητή του σπουδαίου ημιτελικού ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Έχοντας πάρει τεράστια αυτοπεποίθηση μετά τον παρθενικό του Grand Slam τίτλο στο Παρίσι, ο Ζβέρεφ μετράει πλέον 13 συνεχόμενες νίκες σε Major διοργανώσεις. Παράλληλα, με αυτή του την πρόκριση κλείδωσε την επιστροφή του στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού από τον περασμένο Απρίλιο.

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