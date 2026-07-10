Θρήνος στον ΠΑΟΚ για την 15χρονη Άννα-Μαρία που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

Ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη που έχασε τη ζωή της έπειτα από τροχαίο στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο συνέβη στις 12:00 το μεσημέρι όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε η ανήλικη και οδηγούσε ο πατέρας της, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη

Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια έχασε τη ζωή της επιστρέφοντας από την προπόνηση της ομάδας, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ στον σύλλογο και ευρύτερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα για το τραγικό συμβάν, εκδίδοντας συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον αδόκητο χαμό της νεαρής κοπέλας. Η διοίκηση εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της αθλήτριας και ανακοίνωσε μια σειρά από αποφάσεις ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας. Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα Μαρία…».

Συλλυπητήρια από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την τόσο άδικη απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για την τόσο άδικη απώλεια της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.



Συλλυπητήρια και δύναμη στους οικείους της.#paobcaktor pic.twitter.com/6136RSzF5s — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 10, 2026

Συλλυπητήρια και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τον θάνατο της 15χρονης αθλήτριας

Συλλυπητήρια για θάνατο της 15χρονης Άννας- Μαρίας εξέφρασε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media.

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον άδικο χαμό της αθλήτριας της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Η απώλεια της βύθισε σε βαρύ πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν απαλύνουν τον πόνο για έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, σε ηλικία μόλις 15 ετών. Καλό ταξίδι. Ας είναι αιώνια η μνήμη της».