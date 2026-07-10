Λανουά: Θέλει να επαναφέρει τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι - Αναλυτικά το πλάνο του

Στα χέρια των ΠΑΕ βρίσκεται η πρόταση του Στεφάν Λανουά, με τον επικεφαλής της ΚΕΔ να εισηγείται την επαναφορά των Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια της Stoiximan Super League, διατηρώντας ωστόσο ξένους διαιτητές στις θέσεις του VAR και του AVAR. Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της UEFA, η οποία συνιστά τη χρήση εγχώριων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις.

Στην εισήγησή του, ο Λανουά τονίζει τη θετική εικόνα που έδειξαν οι Έλληνες στο Κύπελλο, φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαιτησία του Ευαγγέλου και την παρουσία του Παπαπέτρου στο VAR. Επιπλέον, επισημαίνει τη σταθερή πρόοδο των Ελλήνων διεθνών στα ευρωπαϊκά γήπεδα, σημειώνοντας πως για να ανέβουν επίπεδο πρέπει να παίρνουν παιχνίδια υψηλής πίεσης. Στα επιχειρήματα προστίθεται και το γεγονός ότι η εύρεση ξένων elite διαιτητών γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με την Ελλάδα και την Κύπρο να αποτελούν πλέον τις μοναδικές εξαιρέσεις στην Ευρώπη που επιστρατεύουν ξένα σφυρίγματα.

Η εφαρμογή του πλάνου αφορά αποκλειστικά τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε ΑΕΚ, Άρη, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το σχέδιο περιλαμβάνει αυστηρό έλεγχο και συνεχή αξιολόγηση των διαιτητών κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί δύο καθοριστικά ορόσημα ελέγχου, ένα τον Δεκέμβριο και ένα πριν από την έναρξη των playoffs, προκειμένου να εξεταστεί λεπτομερώς η μέχρι τότε συγκομιδή και η εικόνα τους.

Από το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης θα κριθεί αν το μοντέλο με τους Έλληνες διαιτητές και τους ξένους στο VAR θα διατηρηθεί και στην τελική φάση του πρωταθλήματος. Οι ομάδες και τα μέλη της ΕΕΠ έχουν πλέον το κείμενο στα χέρια τους για να το μελετήσουν, ενώ οι τελικές και οριστικές αποφάσεις για το αν θα εγκριθεί το πλάνο θα παρθούν στη συνεδρίαση που είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Ιουλίου.