· Σενεγάλη

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής για τον Μανέ στη Σενεγάλη

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης μετά από 14 χρόνια συνεχούς προσφοράς πήρε ο Σάντιο Μανέ.

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής για τον Μανέ στη Σενεγάλη
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Ο Σαντιό Μανέ πήρε τη μεγάλη απόφαση να ολοκληρώσει τη διεθνή του καριέρα, ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Σενεγάλης έπειτα από 14 χρόνια.

Η ήττα-αποκλεισμός της Σενεγάλης με 3-2 από το Βέλγιο στη φάση των «32» του Μουντιάλ αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του 34χρονου μεσοεπιθετικού με το εθνόσημο.

Ο άσος της Αλ Νασρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 2012 και έκτοτε αποτέλεσε τον απόλυτο ηγέτη της χώρας του. Συνολικά κατέγραψε 130 συμμετοχές και σημείωσε 54 γκολ, ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2022.

Ο Μανέ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω της εφημερίδας «Le Quotidien», στέλνοντας παράλληλα ένα συγκινητικό μήνυμα:

«Θέλω να ξέρετε ότι θυσίασα τα πάντα για αυτή τη σημαία. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και πάντα αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για την πατρίδα μας».

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