Στη Βίρτους Μπολόνια ο Κέσλερ Έντουαρντς

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κέσλερ Έντουαρντς ανακοίνωσε η Βίρτους Μπολόνια, με τον Αμερικανό φόργουρντ να συνεχίζει στη EuroLeague, μετά το πέρασμά του από την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Έντουαρντς δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 3.8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 13 παιχνίδια.

Στο NBA έχει καταγράψει συνολικά 178 συμμετοχές με τις φανέλες των Μπρούκλιν Νετς, Ντάλας Μάβερικς και Σακραμέντο Κινγκς.

Η ανακοίνωση: