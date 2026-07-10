· Βίρτους Μπολόνια

Στη Βίρτους Μπολόνια ο Κέσλερ Έντουαρντς

Την απόκτηση του Κέσλερ Έντουαρντς ανακοίνωσε η Βίρτους Μπολόνια, με την ιταλική ομάδα να ενισχύει σημαντικά την frontline της.

Στη Βίρτους Μπολόνια ο Κέσλερ Έντουαρντς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κέσλερ Έντουαρντς ανακοίνωσε η Βίρτους Μπολόνια, με τον Αμερικανό φόργουρντ να συνεχίζει στη EuroLeague, μετά το πέρασμά του από την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Έντουαρντς δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 3.8 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 13 παιχνίδια.

Στο NBA έχει καταγράψει συνολικά 178 συμμετοχές με τις φανέλες των Μπρούκλιν Νετς, Ντάλας Μάβερικς και Σακραμέντο Κινγκς.

Η ανακοίνωση:

COMMENTS
LATEST NEWS
19:08 SUPER LEAGUE

Ο Φραν Βέλεθ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση

18:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει και μπαίνει σταδιακά ο Πελίστρι

18:40 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν αποβλήθηκε παίκτης του Μαρόκο που μίλησε με καλυμμένο το στόμα σε αντίπαλο

18:31 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στο Λας Βέγκας για το Summer League του NBA Μπαρτζώκας, Μπαφές και Λεπενιώτης

18:17 SUPER LEAGUE 2

Επιστροφή στο ποδόσφαιρο για τον Βασίλη Γκαγκάτση - Ανακοινώθηκε από τη Μαρκό

18:07 OPINION

Στη Λεωφόρο της καρδιάς μας…

18:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα της ΕΠΟ για τον θάνατο της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη

18:01 ΣΠΟΡ

Στον τελικό του Wimbledon για πρώτη φορά ο Ζβέρεφ

17:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στον ΠΑΟΚ για την 15χρονη Άννα-Μαρία που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο

17:40 SUPER LEAGUE

Μονεμβασιώτης: «Ψηφίσαμε με γνώμονα το συμφέρον του Ηρακλή»

17:35 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ιατρικές εξετάσεις των Μπόνγκα και Μπάντιο (pics)

17:29 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η Σπόρτινγκ απαγόρευσε στον Ντεμπάστ να παίξει με την Ισπανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας