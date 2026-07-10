Scouting Report: Ο Ζαν Μοντέρο έρχεται να πάρει τα «κλειδιά» στον Ολυμπιακό

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις της φετινής offseason. Ο Ζαν Μοντέρο «έβγαλε μάτια» την περσινή χρονιά, πήρε από το χέρι τη Βαλένθια μαζί με τον Μπάντιο και την οδήγησε στο final four της EuroLeague και στην κατάκτηση της ACB.

Ο Δομινικανός έχει ξεκάθαρο στόχο και αυτός είναι το ΝΒΑ. Μέσα από τη διαδικασία του Ολυμπιακού αλλά και τη βελτίωση που θα έχει, έχοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε ρόλο καθοδηγητή, θεωρεί ότι οι Πειραιώτες είναι το πιο αποφασιστικό σκαλοπάτι, ώστε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι.

Αυτόφωτος

Ο Μοντέρο είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ. Μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του αλλά και για τον εαυτό του. Οι γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης που κάνει, αλλά και η ταχύτητα εκτέλεσης είτε με σουτ, είτε με drive, τον καθιστούν ως έναν elite παίκτη.

Γενικότερα έχει πλούσιο ρεπερτόριο, καθώς τα iso που είχε στη Βαλένθια, 8/10 είχαν επιτυχία, είτε για εκείνον, είτε για τους συμπαίκτες του. Ο Ολυμπιακός με Φουρνιέ και Ντόρσεϊ προσπάθησε να βάλει παίκτες που έχουν αυτή την ικανότητα, να δημιουργούν το δικό τους παιχνίδι, το δικό τους σουτ. Ο Μοντέρο, έρχεται να δώσει στον Ολυμπιακό αυτό που του έλειπε. Να μπορεί να περάσει με άνεση τον προσωπικό του αντίπαλο στο ένας εναντίον ενός ή να δημιουργήσει το δικό του σουτ.

Ο Μοντέρο εκτός από το τρίποντο που σουτάρει εξαιρετικά, έχει μεγιστοποιήσει και την αποτελεσματικότητα του στα pull-up jumpers, τα σουτ μέσης απόστασης και μάλιστα, ήταν το «κλειδί» για την κυριαρχία του. Το σημαντικό, όμως, είναι η οξύτητα του να εκμαιεύει τα φάουλ, λόγω της εξαιρετικά γρήγορης αντίδρασης του. Στη φετινή Euroleague μέτρησε 4 κερδισμένα φάουλ ανά αγώνα.

Παράλληλα, σουτάρει με την ίδια άνεση σε κατάσταση catch and shoot (39%). Αυτό σημαίνει πως με τον Μοντέρο, δεν θα είναι εύκολο οι αντίπαλοι να δίνουν βοήθειες, βελτιώνοντας έτσι και το spacing των συμπαικτών του, όπως είναι ο Βεζένκοφ.

Το πρόβλημα του αμυντικά

Αμυντικά σίγουρα δεν είναι elite, αλλά είναι…τίμιος. Μπορεί να πιέσει αποτελεσματικά την μπάλα. Έχει όρεξη και διάθεση να το κάνει και αυτό είναι σημαντικό. Γνωρίζει πως πρέπει να βελτιωθεί στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να φτιάξει καλύτερα το προφίλ του, όταν θα έρθει η ώρα για το ΝΒΑ.

Η μεγαλύτερη του αδυναμία είναι στο pick and roll. Έχει γρήγορα χέρια, καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και λόγω της σπυρτάδας του, μπορεί και ακολουθεί τον επιθετικό του.

Όμως, απέναντι σε βραχύσωμα γκαρντ ή ψηλούς, δυσκολεύεται αρκετά και είναι ένας τομέας που ο coach Μπαρτζώκας θα κληθεί να βρει λύση. Εκεί, το αμυντικό φίλτρο των Ουόκαπ και ΜακΙντάιρ, μπορεί να βοηθήσει αρκετά και να αναλάβουν εκείνοι τους πιο βραχύσωμους περιφερειακούς.

Παίκτης pick and roll

O Μοντέρο είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες σε κατάσταση pick and roll στην Ευρώπη. Έχει εξαιρετικό χειρισμό, τρομερές κινήσεις και αλλαγές κατεύθυνσης και έχει την οξύτητα να επιτεθεί σε οποιαδήποτε άμυνα, είτε hedge out ή drop.

Εκτός ότι έβρισκε σκορ από κατάσταση pick and roll (0.91 πόντοι ανά κατοχή) είναι εξαιρετικός και στη δημιουργία, καθώς μετρούσε 4.3 ασίστ μέσο όρο σε 23 λεπτά, σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως, αξίζει να αναφερθεί και το μόλις 1.4 λάθη που είχε ανά αγώνα.

Το συγκλονιστικό όμως, είναι πως είχε 1.4 λάθη και 4.3 ασίστ, σε έναν «αφιονισμένα» γρήγορο tempo, όπως αυτός της Βαλένθια.

Μέσω του pick and roll, ο Μοντέρο μπορεί να «ξεκλειδώσει» ακόμη ένα στοιχείο του Ολυμπιακού, την άμεση εκμετάλλευση των ψηλών του. Και οι τρεις ψηλοί του Ολυμπιακού (Μιλουτόνοφ, Τζόουνς, Χολ), είναι εξαιρετικοί σε καταστάσεις pick and roll και με τον Μοντέρο, περιμένουμε περισσότερες τέτοιες συνεργασίες.