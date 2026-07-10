Super League: Την Τρίτη οι επαναληπτικές εκλογές για την προεδρία

Οριστικοποιήθηκε η νέα ημερομηνία για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου της Super League, μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην ψηφοφορία ανάμεσα στους Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο.

Super League: Την Τρίτη οι επαναληπτικές εκλογές για την προεδρία
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Η διοργανώτρια αρχή της Super League εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης την προσεχή Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στις 14:00, προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θυμίζουμε πως στις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου υπήρξε ισοψηφία ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο (7-7).

Η ανακοίνωση της Super League:

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, στις 14:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ.

2. Διάφορα.

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