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MundoBasket: Σάρωσε στα προκριματικά της Αφρικής και αναδείχθηκε MVP ο Μπάντιο

Ο Μπράνκου Μπάντιο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης φάσης των προκριματικών Αφρικής για το MundoBasket 2027, οδηγώντας τη Σενεγάλη για το 3/3 στο παράθυρο του Ιουλίου.

MundoBasket: Σάρωσε στα προκριματικά της Αφρικής και αναδείχθηκε MVP ο Μπάντιο
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Ο Μπράνκου Μπάντιο επιβεβαίωσε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο γιατί αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές φετινές προσθήκες του Παναθηναϊκού AKTOR στην περιφέρεια, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη στο παράθυρο των προκριματικών της Αφρικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Ο 27χρονος γκαρντ έκανε πράγματα και θαύματα με τη φανέλα της εθνικής Σενεγάλης προτού ανακοινωθεί ως νέος παίκτης του «τριφυλλιού».

Ο Μπάντιο ήταν ο απόλυτος ηγέτης της χώρας του, οδηγώντας τη Σενεγάλη για το 3/3 στο παράθυρο, τερματίζοντας με ρεκόρ 5-1 στην πρώτη θέση του Β' ομίλου.

Συγκεκριμένα είχε κατά μέσο όρο 20.2 πόντους, 7.0 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ ανά αγώνα.

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