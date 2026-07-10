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«Ο Σανταμαρία έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθι - Οδεύει προς τον ΠΑΟΚ»

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ φέρεται να είναι ο Μπαπτίστ Σανταμαρία

«Ο Σανταμαρία έλυσε το συμβόλαιό του με τη Βαλένθι - Οδεύει προς τον ΠΑΟΚ»
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Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της βρίσκεται η μεταγραφή του Μπαπτίστ Σανταμαρία στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Γάλλος μέσος έμεινε και επίσημα ελεύθερος από τη Βαλένθια.

Ο 31χρονος χαφ και οι «νυχτερίδες» συμφώνησαν στην κοινή λύση της συνεργασίας τους, εξέλιξη που αποτελούσε το τελευταίο απαραίτητο διαδικαστικό στάδιο προκειμένου να προχωρήσει η μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο Σανταμαρία αποχώρησε από τη Βαλένθια, παρότι το συμβόλαιό του είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η απόφαση πάρθηκε καθώς ο έμπειρος μέσος δεν βρισκόταν στα πλάνα του προπονητή Κάρλος Κορμπεράν για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με όλες τις πλευρές να θεωρούν πως η λύση της συνεργασίας ήταν η καλύτερη επιλογή.

Πλέον, ο Γάλλος χαφ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο Σανταμαρία βλέπει τον «Δικέφαλο» ως την ιδανική επιλογή για να επανέλθει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, έχοντας περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής και σημαντική παρουσία στο αγωνιστικό πλάνο της νέας του ομάδας.

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