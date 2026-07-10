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Μουντιάλ 2026: Η Σπόρτινγκ απαγόρευσε στον Ντεμπάστ να παίξει με την Ισπανία

Μια πρωτοφανής απόφαση ταράζει το Βέλγιο ενόψει του προημιτελικού με την Ισπανία, καθώς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας απαγόρευσε στον Ζενό Ντεμπάστ να αγωνιστεί για το υπόλοιπο του Μουντιάλ, φοβούμενη υποτροπή στον πρόσφατο τραυματισμό του στον μηρό.

Μουντιάλ 2026: Η Σπόρτινγκ απαγόρευσε στον Ντεμπάστ να παίξει με την Ισπανία
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Το Βέλγιο πανηγύρισε την πρόκριση στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το εμφατικό 4-1 επί των ΗΠΑ, όμως κόντρα στους «Φούριας Ρόχας» θα στερηθεί τις υπηρεσίες του 21χρονου στόπερ, Ζενό Ντεμπάστ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην οποία ανήκει αποφάσισε να παρέμβει δυναμικά και να θέσει βέτο στη συμμετοχή του παίκτη, θεωρώντας ότι η σωματική του κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους.

Ο Ντεμπάστ είχε τραυματιστεί στον μηρό τον περασμένο Μάιο με τη Σπόρτινγκ και παρότι ο Ρούντι Γκαρσία τον συμπεριέλαβε στην αποστολή και ο νεαρός αμυντικός κάθισε στον πάγκο στο ματς με τους Αμερικανούς, ο σύλλογός του αρνείται να πάρει το παραμικρό ρίσκο.

Η κίνηση αυτή έχει ανάψει «φωτιές», καθώς το ιατρικό τιμ της Σπόρτινγκ διαφωνεί κάθετα με τις εκτιμήσεις των γιατρών της εθνικής Βελγίου αλλά και της FIFA, που έκριναν τον ποδοσφαιριστή απόλυτα έτοιμο.

Όπως επιβεβαιώθηκε από τη βελγική ομοσπονδία, ο Ντεμπάστ ακολουθεί πλέον ατομικό πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή τον θέτει οριστικά εκτός Μουντιάλ, προκαλώντας την έντονη απογοήτευση του ίδιου αλλά και τον ξεκάθαρο εκνευρισμό του προπονητή του.

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