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ΠΑΟΚ: Το μήνυμα της ΕΠΟ για τον θάνατο της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη

Η ΕΠΟ έστειλε το δικό της μήνυμα για την τραγική είδηση.

ΠΑΟΚ: Το μήνυμα της ΕΠΟ για τον θάνατο της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη
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Τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό της Άννας - Μαρίας Πανταζώνη εξέφρασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την τραγική είδηση του θανάτου της νεαρής αθλήτριας του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα.

Η απώλεια της νεαρής αθλήτριας έχει προκαλέσει συγκίνηση σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, με φορείς και συλλόγους να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Το μήνυμα της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.Η είδηση της πρόωρης απώλειας ενός παιδιού που έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον, έχει συγκλονίσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια.

Η ΕΠΟ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια της εκλιπούσας, στους οικείους της, καθώς και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, συμμετέχοντας στο βαρύ τους πένθος.

Καλό ταξίδι, Άννα-Μαρία».

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