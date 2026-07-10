Στη Λεωφόρο της καρδιάς μας…

Δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες ακόμα ο κόσμος του Παναθηναϊκού, για να δει την ομάδα στην ιστορική Λεωφόρο, πριν πάει στο νέο της παλάτι στον Βοτανικό. Μία από αυτές τις ευκαιρίες είναι το παιχνίδι με την Γκρασχόπερς το Σάββατο το βράδυ.

Θα είναι το πρώτο και τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα πριν αρχίσει τα συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια με το μεγάλο πρέπει της πρόκρισης. Η ομάδα φέτος από την αρχή δείχνει κάτι διαφορετικό στον αγωνιστικό χώρο και σε συνδυασμό με τις μεταγραφικές κινήσεις, είναι η καλύτερη ευκαιρία λοιπόν για τον κόσμο να πάει στην Λεωφόρο.

Σάββατο βράδυ ότι πρέπει. Από νωρίς στην Λεωφόρο να πιεις το καφεδάκι σου στα γύρω μαγαζιά και να ζεις μία από τις τελευταίες φορές αυτή την διαδικασία. Για αυτό και τα εισιτήρια έχουν πουληθεί και έχουν μείνει κάτι λίγα στις θύρες 6 και 7. Φυσικά για να είμαστε ειλικρινείς ο κόσμος δεν θα πάει Σάββατο βράδυ στο γήπεδο μόνο για την Λεωφόρο. Πάει, διότι φέτος βλέπει και νιώθει ότι κάτι καλό γίνεται. Η ομάδα αποκτάει ταυτότητα και φιλοσοφία από τον Νίστρουπ, δείχνει μία καλή εικόνα στα πρώτα φιλικά και οι μεταγραφές των παικτών εξυπηρετούν το πλάνο του προπονητή.

Η παρουσία του Κοτσόλη σε συνδυασμό με τον Νίστρουπ στον πάγκο είναι η εγγύηση για την σεζόν, που έρχεται. Ο κόσμος το βλέπει και πάει στο γήπεδο να δει από κοντά την ομάδα. Και ο στόχος είναι η ομάδα μέσα στην χρονιά με την απόδοσή της και την πορεία της να κρατήσει τον κόσμο στο γήπεδο και να το γεμίζει το ΟΑΚΑ. Αν αυτό συμβεί το πρώτο μεγάλο βήμα προς την επιτυχία θα έχει γίνει.

Αυτό το ματς, όμως με την Γκρασχόπερς θα είναι ένα από τα τελευταία στην Λεωφόρο και θα έχει ιστορική σημασία. Μπορεί να υπάρξει και κόσμος, που σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια στην Λεωφόρο δεν θα μπορέσει να πάει. Αρα κάθε ματς στην Λεωφόρο από εδώ και πέρα έχει τεράστια σημασία. Μακάρι και η ομάδα το Σάββατο το βράδυ να «φτιάξει» τον κόσμο με την απόδοσή της ακόμα και αν είναι φιλικό το παιχνίδι.