Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν αποβλήθηκε παίκτης του Μαρόκο που μίλησε με καλυμμένο το στόμα σε αντίπαλο

Τι αναφέρει ο κανονισμός για το περιστατικό που έγινε viral ετάτην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Μαρόκο.

Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν αποβλήθηκε παίκτης του Μαρόκο που μίλησε με καλυμμένο το στόμα σε αντίπαλο
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Η Γαλλία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 του Μαρόκου στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης.

Τα γκολ των Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ έδωσαν την απαραίτητη ώθηση στους Τρικολόρ, που πλέον ετοιμάζονται για το επόμενο κρίσιμο βήμα στη μάχη για τον τίτλο.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, έφτασε τα 8 γκολ στο τουρνουά, ισοφαρίζοντας τον Λιονέλ Μέσι, και ξεχώρισε με την απόδοσή του παρά την αναγκαστική αλλαγή που έκανε λόγω ενοχλήσεων.

Παράλληλα, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», πρόσθεσε το πέμπτο του γκολ, δημιουργώντας μαζί με τον Εμπαπέ ένα εκρηκτικό επιθετικό δίδυμο που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη νίκη της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του VAR για το πέναλτι που καταλογίστηκε στον Μαζράουι για φάουλ στον Εμπαπέ, σημειώθηκε ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο ανάμεσα στον Μαροκινό αμυντικό Ίσα Ντιόπ και τον Γάλλο εξτρέμ Ντεμπελέ.

Ο Ντιόπ πλησίασε τον Ντεμπελέ, που κρατούσε την μπάλα, και του ψιθύρισε κάτι καλύπτοντας το στόμα του, πριν τον αγκαλιάσει.

Βάσει των νέων κανονισμών, τέτοιου είδους συμπεριφορές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποβολή, όπως είχε συμβεί νωρίτερα στο Μουντιάλ με τους Αλμιρόν (Παραγουάη) και Ινκαπιέ (Εκουαδόρ).

Ωστόσο, η διαφορά σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι ο Ντιόπ δεν κινήθηκε ούτε μίλησε με επιθετικό ή προσβλητικό τρόπο, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κόκκινης κάρτας σε ανάλογες καταστάσεις.

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