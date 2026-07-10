Ο Φραν Βέλεθ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση

«Τίτλους τέλους» στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Φραν Βέλεθ, με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό σε ηλικία 35 ετών να ολοκληρώνει μια γεμάτη και απόλυτα επιτυχημένη διαδρομή στα γήπεδα.

Ο Βέλεθ, ο οποίος συνδέθηκε στενά με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τα δύο περάσματά του από τον Άρη αλλά και τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, γνωστοποίησε την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο έμπειρος στόπερ επέλεξε μια χαρακτηριστική φράση για να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση και τους φιλάθλους, αποτυπώνοντας τα συναισθήματά του για όλα όσα έζησε:

«Μην κλαις επειδή τελείωσε, χαμογέλα επειδή συνέβη».