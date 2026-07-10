· Άρης · Παναθηναϊκός

Ο Φραν Βέλεθ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση

Την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια πήρε ο Φραν Βέλεθ, με τον πρώην αμυντικό του Άρη και του Παναθηναϊκού να ανακοινώνει την απόφασή του μέσω των social media.

Ο Φραν Βέλεθ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τίτλους τέλους» στην ποδοσφαιρική του καριέρα έβαλε ο Φραν Βέλεθ, με τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό σε ηλικία 35 ετών να ολοκληρώνει μια γεμάτη και απόλυτα επιτυχημένη διαδρομή στα γήπεδα.

Ο Βέλεθ, ο οποίος συνδέθηκε στενά με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τα δύο περάσματά του από τον Άρη αλλά και τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, γνωστοποίησε την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο έμπειρος στόπερ επέλεξε μια χαρακτηριστική φράση για να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση και τους φιλάθλους, αποτυπώνοντας τα συναισθήματά του για όλα όσα έζησε:

«Μην κλαις επειδή τελείωσε, χαμογέλα επειδή συνέβη».

https://www.instagram.com/p/DanP-ESjLFt/
COMMENTS
LATEST NEWS
21:22 EUROLEAGUE

«Προς αποχώρηση από τη Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια - Ενδιαφέρον από τρεις ομάδες»

21:02 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό ο Σίνερ

20:56 ΣΠΟΡ

Στην 3η θέση του Diamond League στο Μονακό η Τζένγκο

20:49 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Ενδιαφέρον της Κάλιαρι για τον Στρεφέτσα»

20:38 MUNDIAL

Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων - Εκτός ο Πέδρι, επιστροφή για Ντε Μπρόινε και Ντοκού

20:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Έκλεισε» στη Μπαρτσελόνα ο Αντεγέμι

20:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Η θερμή υποδοχή του Ομπράντοβιτς στον Μπόνγκα (video)

19:58 SUPER LEAGUE

Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

19:37 NBA

«Σειρήνες» από το NBA για τον Άλφα Ντιαλό

19:34 GREEK BASKET LEAGUE

Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Παπανικολάου

19:08 SUPER LEAGUE

Ο Φραν Βέλεθ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση

18:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει και μπαίνει σταδιακά ο Πελίστρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας