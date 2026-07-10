«Σειρήνες» από το NBA για τον Άλφα Ντιαλό

Το όνομα του Άλφα Ντιαλό βρίσκεται στο προσκήνιο για το ΝΒΑ, καθώς οι Ντένβερ Νάγκετς στρέφουν το βλέμμα τους στην αγορά της EuroLeague προκειμένου να καλύψουν τα κενά που έχουν προκύψει στο ρόστερ τους.

Ο Αμερικάνος, μετά από μια εξαιρετική χρονιά με τη Μονακό όπου αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της EuroLeague, είχε δώσει τα χέρια με τη νεοσύστατη Dubai BC, ωστόσο, το φερόμενο ενδιαφέρον από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει αλλάξει άρδην τα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Ντονάτας Ουρμπόνας, ο 29χρονος φόργουορντ δεν έχει κρύψει ποτέ την επιθυμία του να αγωνιστεί στον «μαγικό πλανήτη». Αν και δεσμεύεται με πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα του Ντουμπάι, στη συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπεται ειδικός όρος (NBA-out) με συγκεκριμένη διορία.

Η ρήτρα αποδέσμευσης μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά μέχρι τις 15 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει πως αν οι Νάγκετς αποφασίσουν να κάνουν κίνηση για τον παίκτη, θα πρέπει να το πράξουν μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Ντιαλό είχε κατά μέσο όρο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε και αμυντικός της χρονιάς στη EuroLeague.