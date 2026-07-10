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«Έκλεισε» στη Μπαρτσελόνα ο Αντεγέμι

Σε συμφωνία με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ για την μεταγραφή του Καρίμ Αντεγέμι έχει έρθει η Μπαρτσελόνα, με τον 24χρονο Γερμανό να συνεχίζει την καριέρα του στην Καταλονία.

«Έκλεισε» στη Μπαρτσελόνα ο Αντεγέμι
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Στη Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο την καριέρα του ο Καρίμ Αντεγέμι, με την ομάδα της Καταλονίας να δίνει τα χέρια με τη Ντόρτμουντ και να κάνει δικό της τον 24χρονο επιθετικό έναντι 29 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, μοναδική επιλογή στο μυαλό του παίκτη ήταν η Μπαρτσελόνα, με τους «Μπλαουγκράνα» να του προσφέρουν συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Αντεγέμι κατέγραψε συνολικά 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 10 τέρματα, ενώ μοίρασε και έξι ασίστ σε 1.836' αγωνιστικά λεπτά

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