· Μπαρτσελόνα

«Προς αποχώρηση από τη Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια - Ενδιαφέρον από τρεις ομάδες»

Σε τροχιά αποχώρησης από τη Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο Τορνίκε Σενγκέλια, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport» τρεις ομάδες παρουσιάζονται έτοιμες να καλύψουν τη ρήτρα αποδέσμευσής του για να τον κάνουν δικό τους. Σενάρια για Ολυμπιακό.

«Προς αποχώρηση από τη Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια - Ενδιαφέρον από τρεις ομάδες»
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Η Μπαρτσελόνα βιώνει μια βαθιά διοικητική και αγωνιστική κρίση. Με μόλις πέντε παίκτες στο ρόστερ και χωρίς προπονητή, η αβεβαιότητα σπρώχνει πλέον και τον Τορνίκε Σενγκέλια στην έξοδό του από τους Καταλανούς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sport» ο Γεωργιανός φόργουορντ είναι έτοιμος να κουνήσει μαντήλι, επηρεασμένος απόλυτα από την αστάθεια που επικρατεί στο τμήμα. Το ρεπορτάζ μάλιστα αναφέρει ότι η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ενημερωθεί για το ενδιαφέρον τριών ομάδων, οι οποίες δεν σκοπεύουν να μπουν σε διαπραγματεύσεις, αλλά να καταβάλουν απευθείας το ποσό που προβλέπει το buy-out του παίκτη.

Παρά το γεγονός ότι διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του, ο Σενγκέλια αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς πυλώνες της ομάδας την περασμένη σεζόν. Αγωνίστηκε συνολικά σε 72 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, προσφέροντας 11.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι παραμένει μια πρώτης τάξεως λύση για το επίπεδο της EuroLeague.

Μάλιστα, υπάρχει έντονη φημολογία πως μια από αυτές τις ομάδες είναι και ο Ολυμπιακός.

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