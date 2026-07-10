Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων - Εκτός ο Πέδρι, επιστροφή για Ντε Μπρόινε και Ντοκού

Ισπανία και Βέλγιο κοντράρονται απόψε (22:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Λος Άντζελες, στον δεύτερο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε παρατάσσει τους πρωταθλητές Ευρώπης με το κλασικό 4-2-3-1, κάνοντας μία αλλαγή σε σύγκριση με την ενδεκάδα που επέλεξε κόντρα στην Πορτογαλία, αντικαθιστώντας τον Πέδρι με τον Φαμπιάν Ρουίθ.

Από την άλλη, ο Ρούντι Γκαρσιά επέλεξε και εκείνος το 4-2-3-1, επαναφέροντας στην ενδεκάδα του τους Ντε Μπρόινε, Ντοκού και διατηρώντας στην κορυφή της επίθεσής του τον Ντε Κετελάρε.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτε, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Μπαένα, Ρόδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάνιε, Ενγκόϊ, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ράσκιν, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε.