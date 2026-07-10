Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων - Εκτός ο Πέδρι, επιστροφή για Ντε Μπρόινε και Ντοκού

Δείτε τις ενδεκάδες του προημιτελικού ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για το Μουντιάλ 2026.

Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων - Εκτός ο Πέδρι, επιστροφή για Ντε Μπρόινε και Ντοκού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισπανία και Βέλγιο κοντράρονται απόψε (22:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στο Λος Άντζελες, στον δεύτερο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε παρατάσσει τους πρωταθλητές Ευρώπης με το κλασικό 4-2-3-1, κάνοντας μία αλλαγή σε σύγκριση με την ενδεκάδα που επέλεξε κόντρα στην Πορτογαλία, αντικαθιστώντας τον Πέδρι με τον Φαμπιάν Ρουίθ.

Από την άλλη, ο Ρούντι Γκαρσιά επέλεξε και εκείνος το 4-2-3-1, επαναφέροντας στην ενδεκάδα του τους Ντε Μπρόινε, Ντοκού και διατηρώντας στην κορυφή της επίθεσής του τον Ντε Κετελάρε.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτε, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Μπαένα, Ρόδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάνιε, Ενγκόϊ, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Ράσκιν, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:22 EUROLEAGUE

«Προς αποχώρηση από τη Μπαρτσελόνα ο Σενγκέλια - Ενδιαφέρον από τρεις ομάδες»

21:02 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό ο Σίνερ

20:56 ΣΠΟΡ

Στην 3η θέση του Diamond League στο Μονακό η Τζένγκο

20:49 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Ενδιαφέρον της Κάλιαρι για τον Στρεφέτσα»

20:38 MUNDIAL

Ισπανία - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων - Εκτός ο Πέδρι, επιστροφή για Ντε Μπρόινε και Ντοκού

20:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Έκλεισε» στη Μπαρτσελόνα ο Αντεγέμι

20:05 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Η θερμή υποδοχή του Ομπράντοβιτς στον Μπόνγκα (video)

19:58 SUPER LEAGUE

Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

19:37 NBA

«Σειρήνες» από το NBA για τον Άλφα Ντιαλό

19:34 GREEK BASKET LEAGUE

Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Παπανικολάου

19:08 SUPER LEAGUE

Ο Φραν Βέλεθ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση

18:48 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει και μπαίνει σταδιακά ο Πελίστρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας