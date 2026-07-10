Wimbledon: Απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό ο Σίνερ

Την πρόκριση στον τελικό του Wimbledon πήρε ο Γιανίκ Σίνερ, επικρατώντας με 3-0 του θρυλικού Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά.

Wimbledon: Απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό ο Σίνερ
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Ο υπερασπιστής του τίτλου, Γιανίκ Σίνερ, έβαλε τέλος στην προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς να κατακτήσει το ιστορικό 25ο Grand Slam της καριέρας του, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στον τελικό του Γουίμπλεντον.

Παρά τη μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας ο Ιταλός ανέβασε την ένταση του παιχνιδιού του και δεν άφησε ουσιαστικά κανένα περιθώριο αντίδρασης στον 39χρονο Σέρβο.

Στον τελικό της Κυριακής, ο Σίνερ θα διεκδικήσει τον πέμπτο τίτλο Grand Slam της καριέρας του απέναντι στον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος νωρίτερα στο Centre Court είχε βάλει τέλος στην εντυπωσιακή πορεία του Βρετανού Άρθουρ Φέρι, που συμμετείχε στο κυρίως ταμπλό με wildcard.

Ο επικεφαλής του ταμπλό Σίνερ παρουσιάζεται ολοένα και πιο βελτιωμένος όσο προχωρά η διοργάνωση, αφήνοντας πίσω το δύσκολο ξεκίνημα στην υπεράσπιση του τίτλου του.

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