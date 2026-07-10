Ισπανία - Βέλγιο: Απρόοπτο πριν τη σέντρα - Εκτός ο Τίλεμανς, στη θέση του ο Βανάκεν
Αλλαγή στην ενδεκάδα του Βελγίου λίγο πριν από τη σέντρα, με τον Βανάκεν να παίρνει τη θέση του Τίλεμανς.
Πρόβλημα τραυματισμού την τελευταία στιγμή για το Βέλγιο, κόντρα στην Ισπανία.
Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν από τη σέντρα, ο Τίλεμανς, βασικό στέλεχος της ομάδας του, υπέστη θλάση στον προσαγωγό στο ζέσταμα και έμεινε εκτός ενδεκάδας.
Τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Βάνακεν, ο οποίος μετράει 1 γκολ και 2 ασίστ στη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026.
Οι ενδεκάδες:
Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτε, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Μπαένα, Ρόδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.
Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάνιε, Ενγκόϊ, Ντε Μπρόινε, Βανάκεν, Ράσκιν, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε.