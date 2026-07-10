Ισπανία - Βέλγιο: Απρόοπτο πριν τη σέντρα - Εκτός ο Τίλεμανς, στη θέση του ο Βανάκεν

Αλλαγή στην ενδεκάδα του Βελγίου λίγο πριν από τη σέντρα, με τον Βανάκεν να παίρνει τη θέση του Τίλεμανς.

Ισπανία - Βέλγιο: Απρόοπτο πριν τη σέντρα - Εκτός ο Τίλεμανς, στη θέση του ο Βανάκεν
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Πρόβλημα τραυματισμού την τελευταία στιγμή για το Βέλγιο, κόντρα στην Ισπανία.

Όπως έγινε γνωστό λίγο πριν από τη σέντρα, ο Τίλεμανς, βασικό στέλεχος της ομάδας του, υπέστη θλάση στον προσαγωγό στο ζέσταμα και έμεινε εκτός ενδεκάδας.

Τη θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Βάνακεν, ο οποίος μετράει 1 γκολ και 2 ασίστ στη διοργάνωση του Μουντιάλ 2026.

Οι ενδεκάδες:

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτε, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Μπαένα, Ρόδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Βέλγιο: Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάνιε, Ενγκόϊ, Ντε Μπρόινε, Βανάκεν, Ράσκιν, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε.

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