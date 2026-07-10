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Παναθηναϊκός: Πρόταση «μαμούθ» του ΠΑΟΚ για Οσμάν - Αποχωρεί ο Τούρκος

Ο Τζέντι Όσμαν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όπως ανακοίνωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με τον παίκτη να οδεύει προς τον ΠΑΟΚ έχοντας μυθική πρόταση στα χέρια του.

Παναθηναϊκός: Πρόταση «μαμούθ» του ΠΑΟΚ για Οσμάν - Αποχωρεί ο Τούρκος
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«Βόμβα» στο ελληνικό μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια μυθική πρόταση στον Τζέντι Οσμάν, πείθοντας τον Τούρκο να συνεχίσει εκεί την καριέρα του!

Ο διεθνής φόργουορντ ήταν αυτός που έφερε την προσφορά στους «πράσινους», ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για να τον παραχωρήσουν στον Δικέφαλο, έχοντας ο ίδιος εξασφαλίσει 9 εκατομμύρια για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άναψε πράσινο για τη μετακίνησή του Οσμάν, ο οποίος ξεκαθάρισε την επιθυμία του, κάνοντας λόγο για πρόταση ζωής, όταν επικοινώνησε προσωπικά μαζί του και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μάθει αν η απόφαση του Τούρκου είναι οριστικά.

Μάλιστα, ο διοικητικός ηγέτης του Τριφυλλιού σε story του ανέφερε:

«Η απόφαση σου με στενοχωρεί αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι ότι καλύτερο. Τσέντι... Τσέντι... Τσέντι...».

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